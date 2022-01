Đây là chế độ ăn uống tốt nhất để bảo vệ thận của bạn

Thực phẩm và đồ uống bạn dùng có thể giúp bảo vệ thận của bạn khỏe mạnh hoặc ngược lại.

Uống quá nhiều soda và rượu có thể gây ra một số thiệt hại thực sự, trong khi ăn thực phẩm giàu kali và protein có thể giúp bảo vệ cơ quan quan trọng này.

Giờ đây, bằng chứng mới cho thấy rằng theo chế độ ăn Địa Trung Hải - một chế độ ăn với nhiều dầu ô liu nguyên chất - có thể giúp duy trì chức năng thận, đặc biệt là đối với những người đã từng đối mặt với các vấn đề về tim trong quá khứ.

Nghiên cứu, được công bố vào đầu tháng 1.2022 trên tạp chí Clinical Nutrition, hay còn gọi là tạp chí chính thức của ESPEN (Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm sàng và Chuyển hóa Châu Âu), đã kiểm tra một nhóm hơn 1.000 bệnh nhân bệnh tim mạch vành (đặc biệt là những người đã bị biến cố mạch vành từ hơn 6 tháng trước).

Các nhà nghiên cứu đã chỉ định một nửa trong số những người tham gia này tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải giàu dầu ô liu nguyên chất và một nửa tuân theo chế độ ăn ít chất béo giàu carbohydrate phức hợp.

"Phát hiện chính của chúng tôi là việc tiêu thụ lâu dài chế độ ăn Địa Trung Hải - một chế độ ăn giàu chất béo không bão hòa đơn từ dầu ô liu - khi so sánh với chế độ ăn ít chất béo, làm chậm và duy trì chức năng thận ở những người bị bệnh tim mạch vành", đồng tác giả nghiên cứu Elena Yubero Serrano, tiến sĩ, nói với Eat This, Not That!





Trên thực tế, nghiên cứu thực sự phát hiện ra rằng cả hai chế độ ăn đều có liên quan đến việc cải thiện chức năng thận, mặc dù tác động tích cực rõ ràng hơn đáng kể với chế độ ăn Địa Trung Hải giàu dầu ô liu nguyên chất.

Duy trì sức khỏe của thận là chìa khóa cho những người bị bệnh tim mạch vành vì thận của bạn không chỉ loại bỏ chất thải và chất lỏng thừa.

Theo Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường và Tiêu hóa và Bệnh thận, thuộc Viện Y tế Quốc gia của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, chúng cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch của bạn - tổn thương thận có thể góp phần gây ra huyết áp cao.

Vì vậy, có thể đáng để kiểm tra thận của bạn, nếu bạn lo lắng về tim của mình.

"Nếu bạn chưa quen với chế độ ăn Địa Trung Hải, hãy bắt đầu từ quy mô nhỏ", chuyên gia dinh dưỡng Julie Andrews, chủ sở hữu của The Healthy Epicurean, gợi ý.

"Đặt ra các mục tiêu như ăn nhiều trái cây và rau củ hơn và giảm tiêu thụ thịt chế biến sẵn. Sau đó, hãy đặt mục tiêu ăn nhiều hải sản giàu Omega-3 hơn. Sau đó, đổi ngũ cốc của bạn thành 100% ngũ cốc nguyên hạt và ăn nhiều đậu hơn. Đặt ra các mục tiêu nhỏ, một hoặc hai cùng một lúc, có thể giúp bạn thực hiện và duy trì lối sống lành mạnh hơn theo thời gian", chuyên gia Andrews giải thích, theo Eat This, Not That!