Đẩy mạnh phát triển thương hiệu ngành

Theo Báo cáo tài chính bán niên 2022 sau kiểm toán của Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (HoSE: VJC), doanh thu vận tải hàng không của hãng đạt 14.898 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 80,33 tỉ đồng, lần lượt tăng 197% và 135% so với cùng kỳ 2021 và tăng so với báo cáo tự lập và so với cùng kỳ 2021.