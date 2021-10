DDR5 ra mắt sẽ có giá siêu đắt

Theo Neowin, giá DDR5 khi ra mắt sẽ cao hơn so với tiêu chuẩn hiện nay là DDR4.

Điều này là do DDR5 sẽ đi kèm với một số công nghệ như mạch tích hợp quản lý năng lượng trên chip (PMIC) và mã sửa lỗi ngay lập tức (ODECC) làm cho bộ nhớ đắt hơn để sản xuất. Tất cả điều này khiến giá dự kiến cho DDR5 cao hơn 50 - 60% so với DDR4 khi ra mắt.

“Trong lịch sử, công nghệ bộ nhớ mới hơn luôn đạt mức cao hơn 30 - 40% so với thế hệ trước. Tuy nhiên, lần này, DDR5 bao gồm các thành phần bổ sung khiến chi phí tăng thêm. Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá cao hơn 50 - 60% so với DDR4 khi ra mắt. Thường mất khoảng 2 năm để đạt được mức giá tương đương với các thế hệ trước, và chúng tôi hy vọng xu hướng cũng sẽ tương tự với các mô-đun DDR5”, MSI cho biết.





Một chi tiết thú vị là MSI không nhắc đến tình trạng thiếu chip toàn cầu đang diễn ra, điều có thể khiến giá cho DRAM DDR5 sắp tới thậm chí còn đắt hơn những gì MSI dự đoán.

MSI cũng tuyên bố họ sẽ cung cấp hỗ trợ DDR5 trên bo mạch chủ của mình sớm vì công ty đang hợp tác chặt chẽ với tất cả nhà cung cấp bộ nhớ lớn. Với công nghệ Memory Boost của mình, MSI cho biết đó là “kỹ thuật tốc độ tần số tối đa và khả năng tương thích với tất cả tên tuổi lớn nhất trong trò chơi”.