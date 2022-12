Đêm đông ấm áp với show thời trang My Dream 2

4 bộ sưu tập thời trang bao gồm: Rose, Đông, Hơi thở và Ada in Y2K của các nhà thiết kế Kelbin Phạm, Thanh Hằng và Ada Anh Trương được trình diễn bởi dàn mẫu nhí và các chân dài nổi tiếng như: Bùi Quỳnh Hoa, Thanh Khoa, Hương Ly, Đoàn Thu Thủy, Kiều Ngân, Lý Kim Thảo, Long Lê, Hữu Long...

Mở màn cho My Dream 2 là bộ sưu tập Rose với sắc đỏ chủ đạo. Những bông hoa 3D được tạo hình sinh động, kích cỡ đa dạng trở thành điểm nhấn trên các thiết kế làm từ vải tafta đứng form dáng dành cho người lớn và trẻ em.

Kelbin Phạm cho biết Rose là hình ảnh những đóa hoa nở rộ, rực rỡ kiêu sa giữa trời đông. Tông màu đỏ chủ đạo gợi nhắc về màu sắc nổi bật nhất của lễ Giáng sinh, cũng là gam màu mang đến sự ấm áp và gợi nhắc về hạnh phúc.

Ở bộ sưu tập mang tên chủ đề của show diễn Đông, Kelbin Phạm sử dụng chất liệu chính là dạ tweed ấm áp - một chất liệu quen thuộc mỗi khi đông về.

Các thiết kế được mix match cùng mũ đính lông vũ, mạng che mặt... tạo nên vẻ e ấp, duyên dáng các bạn nhỏ trong mùa đông. Tham gia trình diễn BST Đông là: Hoa hậu Thể thao Đoàn Thu Thủy, MC - Hoa hậu Kiều Ngân và Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Hương Ly.

Hai bộ sưu tập ấn tượng của Kelbin Phạm quy tụ dàn người đẹp đình đám trình diễn cùng mẫu nhí - mang ý nghĩa nâng đỡ và truyền cảm hứng cho các em người mẫu tuổi teen và kids model.

Lấy cảm hứng từ điêu khắc và hội họa, nhà thiết kế Thanh Hằng (thương hiệu Moon Season) mang đến bộ sưu tập Hơi thở.





Nhà thiết kế cho biết cô cảm nhận được ý nghĩa của tranh trừu tượng bằng cả trái tim và từ đó các ý tưởng thiết kế cứ tự do nảy nở. Trước show diễn My Dream 2, Thanh Hằng cũng vừa giới thiệu BST mới tại chương trình thời trang Vietnam Kids Art Fashion Fest.

NTK Ada Anh Trương trình làng bộ sưu tập Ada in Y2K lấy cảm hướng từ phong cách thời trang Y2K đang được giới trẻ yêu thích. Sự pha trộn giữa xu hướng của những năm 90 và đầu năm 2000 - thời điểm Internet bùng nổ tạo ra nhiều chuyển biến mới trong đời sống được chuyển tải qua các thiết kế giàu tính sáng tạo.

Các thiết kế trong bộ sưu tập vừa mang nét nổi loạn cổ điển từ quá khứ, vừa pha trộn nét hiện đại của tương lai. Ada Anh Trương chọn tone màu tím bắt mắt (màu hot trend năm nay) và sử dụng chất liệu hiện đại để thổi làn gió tươi mới cho vào BST thời trang của mình.

Chất liệu chính sử dụng trong bộ sưu tập gồm da, lông, tartar, thun, lưới… phù hợp với da của bé, form dáng hiện đại trendy mang đến sự cuốn hút cho người xem.

Nhà thiết kế, đạo diễn Kelbin Phạm cho biết anh ấp ủ kế hoạch tổ chức My Dream 2 ngay sau chương trình đầu tiên vì muốn mang đến cho các bạn nhỏ một sàn diễn chuyên nghiệp. Anh dành nhiều tâm huyết cho show với các ý tưởng sàn runway giật cấp, trình diễn cùng màn phun tuyết trắng, catwalk trong bong bóng khổng lồ, catwalk cùng cún cưng... tạo nên cảm xúc cho người xem. Hai gương mặt đại diện của show diễn là Rita Thiên Phúc và Huệ San chính là những học trò xuất sắc nhất của anh.

Ngoài 4 bộ sưu tập thời trang, My Dream 2 còn mang đến không khí Giáng sinh với hàng loạt ca khúc được các ca sĩ nhí trình bày như liên khúc Felixnavida, liên khúc Noel, Một ngày mùa đông, All I Want For Christmas… cùng màn xuất hiện đặc biệt của ông già Noel tặng quà cho các bạn nhỏ tham dự chương trình.



