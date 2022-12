Đêm nhạc Đức Trí ghi dấu hành trình ấn tượng của Soul of the Forest 2022

Mở màn với hai giọng ca đầy nội lực và tinh tế là Hà Trần - Uyên Linh trong đêm nhạc “Bài ca tháng sáu”, đến nay Soul of the Forest đã thực hiện thành công 14 chương trình, để lại những ấn tượng đẹp trong lòng công chúng yêu nghệ thuật miền Bắc. Soul of the Forest số 14 diễn ra đúng dịp Giáng sinh và Năm mới, đêm nhạc như một món quà âm nhạc ý nghĩa mà những người tổ chức chương trình muốn gửi tặng khán giả. Với chủ đề “Giấc mơ nơi Thiên đường”, đêm nhạc có sự xuất hiện của những giọng ca đầy nội lực, dạt dào cảm xúc, phong phú trải nghiệm là Phương Thanh, Phương Vy, Lê Hiếu và nhạc sĩ Đức Trí với vai trò là người trực tiếp dàn dựng và biên tập âm nhạc cho chương trình. Rừng thông xanh được trang hoàng lộng lẫy cùng những thanh âm ngọt ngào đã mang đến cho khán giả không khí lễ hội đúng điệu của một đêm Giáng sinh vô cùng trọn vẹn và đáng nhớ.

Cuộc hội ngộ của những giọng ca thành công với nhạc Đức Trí

Mặc dù hoạt động âm nhạc thành công ở những thời điểm khác nhau nhưng Phương Thanh, Phương Vy và Lê Hiếu đều là những giọng ca đã từng có những sản phẩm mang dấu ấn của Đức Trí và họ đều có những album chính Đức Trí tham gia với vai trò nhà sản xuất. Đến với Soul of the Forest, Phương Vy thể hiện các ca khúc từng xuất hiện trong các album hợp tác cùng nhạc sĩ Đức Trí sau khi trở thành quán quân đầu tiên của chương trình Thần tượng âm nhạc Vietnam Idol như: Lúc mới yêu, Có đôi lần, Những lời buồn, Chuyện về người con gái…

Nhạc sĩ Đức Trí đã để lại dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp âm nhạc của Lê Hiếu. Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2018, anh đã có đến 4 album hợp tác cùng nhạc sĩ Đức Trí. Lần thứ 2 biểu diễn trên sân khấu Soul of the Forest, anh gửi tới khán giả những tình khúc Đức Trí đã đem đến cho anh thành công và sự yêu mến của khán giả: Có những khi một mình, Như chưa bắt đầu, Để trọn đời thương nhớ…

Trong sự nghiệp ca hát của mình, Phương Thanh có nhiều ca khúc được nhạc sĩ Đức Trí chắp bút. Trong lần đầu tiên đến với Soul of the Forest, Phương Thanh đã thể hiện các ca khúc mà cô đã từng “tạo hit” cho các sáng tác của Đức Trí như: Có quên được đâu, Đêm nghe tiếng mưa, Khi giấc mơ về, Ta chẳng còn ai…





Những khoảnh khắc ấn tượng trên sân khấu Soul of the Forest

Màn hòa giọng của Lê Hiếu và Phương Thanh hay Phương Thanh và Phương Vy trong các ca khúc nổi tiếng của Đức Trí như Vì em yêu anh, Muộn màng là từ lúc, Giận anh… đã khiến khán giả không khỏi thích thú. Tuy nhiên, phút ngẫu hứng khi Lê Hiếu đệm đàn cho nhạc sĩ Đức Trí gửi lời ca tới khán giả với ca khúc Như chưa bắt đầu chính là một trong những khoảnh khắc đặc biệt và đáng giá nhất của đêm nhạc.

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp của đêm nhạc “Giấc mơ nơi Thiên đường” đã khép lại một hành trình ấn tượng của Soul of the Forest trong năm 2022. Cảm ơn những tình cảm yêu mến và mong chờ được chào đón quý khán giả trở lại Soul of the Forest với những hứa hẹn thành công và bùng nổ hơn nữa trong năm 2023 tới.