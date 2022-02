Không phải ngẫu nhiên mà nhà thiết kế Công Trí được tạp chí Hollywood Reporter xếp vào nhóm những nhà thiết kế nổi tiếng và nổi bật ở lĩnh vực thời trang tại Mỹ. Hành trình nhà thiết kế Việt chinh phục đông đảo ngôi sao thế giới bắt đầu từ cột mốc danh ca Rihanna diện đồ của anh cho buổi chụp hình quảng cáo năm 2017. Sau đó, Công Trí có màn ra mắt bộ sưu tập đầu tiên Cuộc dạo chơi của những vì sao tại Tuần lễ thời trang New York 2019, gây ấn tượng qua những bộ trang phục lộng lẫy, tinh tế với từng kiểu dáng sáng tạo, kỹ thuật - đường cắt cầu kỳ; chất liệu, chi tiết làm thủ công tỉ mỉ. Tiếp đó, Công Trí trình diễn bộ sưu tập Đi nhặt hạt sương nghiêng ở Tuần lễ thời trang New York 2020 và cho đến nay đã có hàng trăm ngôi sao chọn trang phục Công Trí như: Beyoncé, Charlize Theron, Katy Perry, Camila Cabello, Kate Bosworth… Dù ảnh hưởng đại dịch Covid-19 khiến Công Trí không thể tham dự những show thời trang lớn tại Mỹ trong năm 2021 nhưng trang phục của anh vẫn xuất hiện liên tục trên các thảm đỏ như lễ trao giải Emmy, Liên hoan phim quốc tế Toronto, Liên hoan phim New York…

Công Trí bên các người mẫu quốc tế

Để chinh phục các ngôi sao thế giới, nhà thiết kế Công Trí cho hay anh phải tìm hướng đi chưa ai khai phá, tạo ra sự khác biệt, chẳng hạn: sử dụng chất liệu hoặc màu sắc độc lạ, hiếm người lựa chọn, tôn nét đẹp người mặc và mang tính ứng dụng cao. Ba nguyên tắc trong sáng tạo mà Công Trí luôn đặt ra cho mình là: Không lặp lại chính mình của ngày hôm qua; Không chạy theo số đông và Không gò ép bản thân trong khuôn mẫu. Anh quan niệm: “Tương lai luôn là thứ khiến người ta tò mò. Nếu bạn hiện thực hóa điều chưa ai nghĩ đến và tạo ra xu hướng thì bạn chính là tương lai”.

Thiên thần Victoria's Secret Josephine Skriver trong trang phục Công Trí

Chia sẻ về những thành công góp phần để thời trang Việt được thế giới nhắc đến nhiều hơn, nhà thiết kế Công Trí bày tỏ với Thanh Niên: “Tôi cảm thấy vinh dự khi được công nhận thành quả lao động, càng tự hào hơn khi thấy thời trang Việt được thế giới chú ý và đón nhận. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có gần 150 ngôi sao quốc tế chọn mặc các thiết kế thương hiệu CONG TRI. Mỗi khi nhìn thấy họ xuất hiện cùng sự ghi nhận và đánh giá của các tạp chí thời trang lớn như Vogue, Hollywood Reporter…, tôi cảm thấy mình được tiếp thêm năng lượng để tiếp tục theo đuổi con đường, chiến lược đã vạch ra”.

Về kế hoạch công việc trong năm mới 2022, Công Trí nói: “Tuy tình hình Covid-19 còn nhiều trở ngại, tôi và ê kíp sẽ vẫn cố gắng sáng tạo, đưa các sản phẩm của CONG TRI - thương hiệu Việt, đến với người tiêu dùng và các ngôi sao quốc tế. Xa hơn nữa, tôi hy vọng một ngày có thể thấy cửa hàng CONG TRI tại nước ngoài. Tôi tin và có nhiều hứng thú với những lựa chọn sắp tới của mình, đó là vẫn sẽ kết hợp những giá trị riêng của văn hóa Việt với sự hiện đại theo xu hướng quốc tế trong các sản phẩm thời trang”.

Nhà thiết kế Công Trí bên hai nàng thơ Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà

Tết này, nhà thiết kế sinh năm 1978 quê gốc Đà Nẵng cho biết anh sẽ “tự thưởng cho mình một cái tết thật bình yên, tận hưởng tình yêu thương của người thân, gia đình”.

Sau khi bị loại đầu tiên ở “nhà chung” cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2017, đến nay, Phương Oanh (sinh năm 1999, quê ở vùng núi tỉnh Điện Biên) trở thành người mẫu Việt hoạt động sôi nổi và ghi dấu ấn đặc biệt khi trình diễn ấn tượng tại các thị trường thời trang lớn của thế giới như Anh, Ý...

Phương Oanh bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở thị trường quốc tế từ năm 2020 và chỉ trong 2 năm xuất ngoại, cô đã sải bước tự tin trên những sàn catwalk đáng mơ ước. Làm việc ở châu Âu, Phương Oanh lấy nghệ danh là Dahan và được xuất hiện trên trang Instagram của tạp chí Vogue. Phương Oanh cũng là người mẫu Việt đầu tiên có hồ sơ hình ảnh trên trang quốc tế models.com. Cô đã ký hợp đồng với nhiều công ty quản lý người mẫu lớn tại Anh như PRM Agency, Women Management, Taste Management và trúng nhiều show diễn đáng chú ý trong thời gian qua, như diễn cho 4 show lớn của các thương hiệu Maison Margiela 16Arlington, Fashion Hong Kong, Bosideng tại Tuần lễ thời trang London (Anh); show của nhà mốt Stella McCartney và được chọn chụp hình lookbook cho thương hiệu này; làm mẫu ảnh trong các bộ sưu tập của Erdem, Halpern... Cô cũng từng trúng hợp đồng quảng cáo lớn với nhãn hiệu FILA, xuất hiện chung khung hình với tài tử Hoàng Cảnh Du của phim Thượng ẩn.

Đầu tháng 7.2021, Phương Oanh khiến giới thời trang Việt tự hào khi xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo của Gucci ở vị trí trên cùng trang quảng bá dòng túi Gucci Diana của hãng. Đây là lần đầu tiên nhãn hàng lớn của Ý này chọn một người mẫu Việt để quảng bá cho sản phẩm của mình. Đến tháng 9.2021, Phương Oanh xuất hiện với vai trò người mẫu trong bộ ảnh thời trang số tháng 9 của tạp chí Vogue Thái Lan. Cũng vào cuối tháng này, Phương Oanh vinh dự trở thành nữ người mẫu Việt đầu tiên được mời trình diễn catwalk ở Tuần lễ thời trang Milan (Ý) trong show xuân hè 2022 của nhà mốt Dolce & Gabbana, show MM6 Maison Margiela… Phương Oanh chia sẻ về những bước đi của một người mẫu Việt để tạo dấu ấn nơi xứ người: “ Để được chọn diễn cho các tuần lễ thời trang danh giá và thương hiệu thời trang nổi tiếng chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Tôi đã trải qua 2 năm nghiêm khắc rèn luyện, cải thiện tất cả các kỹ năng liên quan đến nghề người mẫu như catwalk, tạo dáng trước ống kính và cân chỉnh hình thể cho hợp chuẩn quốc tế. Có lẽ do lớn lên ở vùng núi Tây Bắc - Điện Biên đã tạo cho tôi tính cách hơi mơ mộng và thích mạo hiểm, thử thách nên tôi đã quyết tâm thực hiện giấc mơ cho bằng được, dù phải chấp nhận biết bao khó khăn ban đầu. Tôi hy vọng có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp để ngẩng cao đầu tự tin cho nghề mẫu Việt trên thị trường quốc tế. Còn tết này chỉ mong được kịp bay về nhà thăm gia đình”.

Phương Oanh cũng vui mừng báo tin ngoài hoạt động chính tại Anh, cô còn ký thêm hợp đồng với công ty quản lý Women 360 Management Paris (Pháp) và Women Management Milano (Ý). Chắc chắn sau thành công của Phương Oanh, làng thời trang Việt sẽ có thêm những chân dài mạnh dạn tiến bước ra biển lớn.