Đến bệnh viện khám, người đàn ông phát hiện hơn 10 con giòi trong mắt

Người đàn ông 53 tuổi bỗng dưng bị ngứa bất thường ở mắt phải suốt nhiều giờ liền không khỏi. Ngay trong ngày hôm đó, ông đã đến phòng cấp cứu bệnh viện để kiểm tra, theo tạp chí Newsweek (Mỹ).

Các bác sĩ tiến hành kiểm tra mắt và nhận thấy thị lực ông hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, mắt phải của ông lại bị ngứa và đỏ.

Khi kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ phát hiện hơn 10 con giòi đang ngoe nguẩy ở mặt ngoài nhãn cầu. Thậm chí, bác sĩ còn quay lại video hình ảnh các con giòi để cho người đàn ông xem.

May mắn là các con giòi có thể được loại bỏ bằng kẹp. Những con giòi này được xác định là ấu trùng của loài ruồi Oestrus ovis.

Bệnh nhân nghi ngờ mình đã bị những con giòi này xâm nhập vào mắt khi đang làm việc trong một trang trại nuôi ngựa và cừu. Trong lúc làm việc, ông có cảm giác thứ gì đó lọt vào mắt phải mình. Kể từ đó, mắt ông bắt đầu ngứa.





Ca bệnh kỳ lạ này đã được các bác sĩ chia sẻ trên chuyên san The New England Journal of Medicine. Các tác giả cho rằng rất có thể một con ruồi Oestrus ovis đã đậu ngay hoặc xung quanh mắt người đàn ông. Đó là lúc ấu trùng ruồi xâm nhập vào mắt.

Bác sĩ tiếp tục điều trị cho người đàn ông bằng cách dùng kháng sinh. Sau 10 ngày, các triệu chứng ở mắt của ông đã biến mất.

Khi còn là ấu trùng, Oestrus ovis thường sống ký sinh trên cơ thể động vật có vú, thường là cừu, dê, hưu..., thậm chí là người. Khi trưởng thành, loài ruồi này có kích thước tương đương một con ong, dài từ 10 đến 12 mm.

Các nghiên cứu cho thấy nơi mà ruồi Oestrus ovis hay để lại ấu trùng là mũi của cừu. Trong một số trường hợp, ruồi sẽ để lại ấu trùng trong hốc mắt động vật, theo Newsweek.

Trường hợp ấu trùng ruồi Oestrus ovis xâm nhập vào mắt người là hiếm khi xảy ra. Nghiên cứu trên chuyên san BMC Ophthalmology cho thấy từ năm 1918 đến 2017, cả thế giới chỉ ghi nhận 295 trường hợp tương tự như trên.