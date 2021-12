Đến phiên Moving Out được miễn phí trên Epic Games Store

Theo Neowin, Moving Out sẽ thay thế cho Mages of Mystralia mà Epic Games Store cung cấp trong ngày trước đó. Moving Out là một game câu đố hợp tác hài hước liên quan đến việc xử lý cẩn thận đồ đạc và thiết bị từ nhà khách hàng.

Người chơi sẽ đảm nhận tư cách là một “Kỹ thuật viên sắp xếp & di dời đồ đạc” của công ty dọn nhà Smooth Moves ở thị trấn Packmore bạn rộn. Người chơi sẽ được trao một chiếc xe tải cùng nhiệm vụ di dời mọi thứ trong ngôi nhà, văn phòng hoặc công xưởng mà khách “đặt hàng”. Việc của người chơi chỉ đơn giản là sắp xếp tất cả những vật dụng cần thiết lên xe để lái nó chạy sang địa chỉ mới. Nội dung đơn giản nhưng Moving Out lại thú vị và vui nhộn, đặc biệt khi người chơi rủ thêm ít nhất một người tham gia vào công việc này. đến bất ngờ khi bạn tìm được ít nhất một người cùng tham gia vào công việc này (tối đa 4 người bạn).





Sau mỗi lần dọn dẹp đồ đạc, công ty dọn nhà Smooth Moves sẽ được nâng lên tầm cao mới để dọn dẹp những địa điểm phức tạp hơn, từ đó cứu Packmore khỏi nguy cơ đồ đạc chất đống.

Moving Out có giá 24,99 USD khi không được giảm giá, tuy nhiên chương trình tặng miễn phí trên Epic Games Store sẽ chỉ được kéo dài đến 23 giờ ngày 29.12 trước khi bị thay thế bằng một game khác. Để có thể chơi game, người chơi phải đảm bảo cấu hình tối thiểu với Windows 7 64 bit; CPU Intel Core2 Duo E8400 hoặc AMD Phenom II X2 550; RAM 4 GB; đồ họa Intel UHD 630 hoặc Radeon Vega 8; DirectX 12 và không gian ổ đĩa trống 1 GB.