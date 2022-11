Đến Qatar xem World Cup, bạn nên tham khảo 10 lưu ý này

“Anh đã có sim card chưa? Tí nữa tôi sẽ tặng anh miễn phí”. Trên đường từ Sân bay quốc tế Hamad về trung tâm Doha vào lúc nửa đêm, anh chàng tài xế Kalpen người gốc Ấn Độ hỏi tôi. Và đây chính là một trong những điều tôi muốn chia sẻ với các bạn, những người có kế hoạch đến Doha xem World Cup.

Để chuyến đi diễn ra thuận lợi, không tốn kém các khoản không đáng, tránh rắc rối phát sinh, để tập trung vào thưởng thức trọn vẹn bóng đá và các trải nghiệm văn hóa, mỗi người cần có sự chuẩn bị và hiểu biết cơ bản về nơi mình sắp đến.

Đây không phải là những điều đúc kết từ một cuốn cẩm nang du lịch. Đây là những quan sát và kinh nghiệm cá nhân của tôi sau những ngày ở Doha và các địa điểm tổ chức World Cup.

Thế nên, nó hoàn toàn không đao to búa lớn hay đanh thép khuyên bảo, mà chỉ là những gợi ý nho nhỏ thôi.

1. Giấy tờ cần những gì?

Để đến một nước khác, bạn cần có hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng. Đối với Qatar, khi muốn nhập cảnh bạn cần có Hayya Card (một dạng giấy phép nhập cảnh, hay thị thực).

Hayya Card là thứ cực kỳ quan trọng, nó hiện diện trong nhiều hoạt động của bạn kể cả trước và sau khi bạn đã vào bên trong nước này, từ việc làm thủ tục lên máy bay, nhập cảnh tại cửa khẩu, đăng ký phòng khách sạn,…

Bạn cần có một số điều kiện để được cấp thẻ Hayya, như xác nhận có vé xem World Cup, xác nhận đặt phòng. Việc đăng ký hoàn toàn trực tuyến, rất dễ dàng, và việc cơ quan chức năng Doha cấp cũng được thực hiện rất bài bản.

Sau khi có thẻ Hayya, bạn nên cài ứng dụng quản lý thẻ vào điện thoại di động. Ứng dụng này được coi như giấy phép nhập cảnh điện tử, bạn chỉ cần trình nó trong các giao dịch là ổn. Tuy nhiên, để đề phòng tình huống điện thoại hết pin, bạn nên in Hayya Card ra giấy.

Các xác nhận mua vé, tiêm vắc xin, xác nhận đặt phòng, bảo hiểm du lịch (không bắt buộc),… cũng nên in ra để phòng bất trắc.

2. Cần nhiều tiền mặt không?

Qatar có một số thứ đắt đỏ, một số thứ không quá đắt. Một bữa ăn trong một quán bình dân tốn đâu đó chừng 25 riyal (QAR), quy ra tiền Việt khoảng 180.000 đồng.

Phòng khách sạn trong dịp World Cup rất đắt, giá một phòng khách sạn khoảng 3 sao ở trung tâm Doha vào mùa World Cup đâu đó cỡ 15 triệu đồng mỗi đêm. Một giường nằm (trong một căn phòng ở chung với nhiều người khác) khoảng 3,5 triệu đồng/đêm.

Thế nên các bạn cần phải mang thật nhiều tiền khi đi xem World Cup.

Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải mang quá nhiều tiền mặt. Thẻ tín dụng được chấp nhận rộng rãi. Sử dụng thẻ tín dụng sẽ thuận tiện hơn, giảm rủi ro mất mát.

Bạn nên đổi một ít tiền mặt Qatar, trong đó nên có nhiều tiền lẻ mệnh giá dưới 100 QAR để tiện trong các giao dịch nhỏ lẻ.

3. Đi lại như thế nào?

Khi tới sân bay Hamad, tôi đã đi tắc-xi về khách sạn ở trung tâm Doha, mất 46 QAR, chừng 320.000 đồng. Đấy là vì tôi tới vào nửa đêm về sáng, việc đi tàu điện không tiện.

Nếu bạn đến vào một thời điểm thuận lợi hơn vào ban ngày, hãy đi tàu điện về trung tâm. Tàu điện Doha mới, sạch đẹp, thuận tiện, an toàn, đúng giờ, rẻ.

Bạn có thể mua thẻ đi tàu và nạp tiền vào thẻ theo kế hoạch đi lại của mình, rất dễ dàng.

Một điều tuyệt vời là trong thời gian diễn ra World Cup, cụ thể là từ ngày 10.11 đến 23.12, việc đi lại bằng phương tiện chở khách công cộng sẽ được miễn phí cho người có Hayya Card. Điều này giúp các bạn tiết kiệm kha khá chi phí.

Doha còn có hệ thống xe buýt công cộng hiệu quả. Trong thời gian diễn ra World Cup, thành phố còn tổ chức hệ thống xe đưa đón (shuttle bus) miễn phí để chở cổ động viên từ các ga chính tới sân vận động hoặc tới khu lễ hội (fanfest).

Qatar là đất nước rất nhỏ về diện tích. Khoảng cách giữa hai sân vận động World Cup cách xa nhau nhất chỉ tầm 80 km. Việc đi lại bằng xe riêng, xe buýt, tàu điện… giữa các điểm thi đấu rất dễ dàng. Lưu ý hạn chế sử dụng xe riêng (dù bạn có tiền để thuê) vì di chuyển sẽ rất khó khăn trong những ngày diễn ra World Cup. Chỗ đậu xe cũng khó tìm.

Trong trường hợp cần di chuyển trên các tuyến đường không có tàu điện hoặc xe buýt, bạn nên đón tắc-xi hoặc Uber. Lời khuyên là bạn nên cài ứng dụng gọi xe Uber, dịch vụ từng hoạt động tại Việt Nam.

4. Có thể mặc quần soọc ở nơi công cộng?

Hình dung của thế giới bên ngoài về Qatar, hay cả vùng Ả Rập, khá đơn điệu và rập khuôn.





Đó là xứ sở của những người đàn bà mặc áo dài đen che kín toàn thân (abayha) và khăn đen trùm đầu (shayla).

Đàn ông thì mặc áo trắng dài có cổ như áo sơ mi (thobe), đội khăn guthra hoặc mũ gahfiya. Hình dáng của sân vận động The Al Thumama Stadium chính là lấy cảm hứng từ chiếc gahfiya, loại mũ được đàn ông và con trai đội khắp thế giới Ả Rập.

Thực ra, Doha là một trong những cửa ngõ của thế giới Ả Rập hiện đại, nơi luôn có sự hòa trộn, đan xen giữa hiện đại và truyền thống.

Ở trung tâm Doha, khi vào các trung tâm mua sắm, các quán cà phê, nhà hàng, bạn có thể bắt gặp những người mặc đồ truyền thống kín mít bên cạnh những người ăn mặc phóng khoáng, mát mẻ. Trên tàu điện trong mùa World Cup, đàn ông mặc quần soọc rất nhiều.

Tất nhiên là Qatar vẫn là một thế giới thiên về bảo thủ, nên khi xuất hiện nơi công cộng, bạn cũng nên “vừa phải thôi”.

5. Nên ở đâu?

Như đã nói ở trên, các địa điểm thi đấu của World Cup khá gần nhau, do đó bạn chỉ nên thuê một chỗ ở hợp lý đâu đó quanh Doha rồi lên kế hoạch đi lại xem các trận đấu. Việc thuê chỗ ở cùng thành phố với địa điểm thi đấu (bên ngoài Doha) là không cần thiết, trừ khi bạn có lý do khác.

Có nhiều loại hình dịch vụ lưu trú: dịch vụ AirBnB (một kiểu homestay), khách sạn, khách sạn du lịch, làng cổ động viên… Mỗi nơi có giá từ vài chục, vài trăm USD (tức tầm 2-3-4-5 triệu đồng) tới vài ngàn USD, thậm chí lên tới cả chục ngàn USD mỗi đêm.

6. Cần mua sim điện thoại không?

Tại Việt Nam, bạn có thể đăng ký các gói chuyển vùng quốc tế khá rẻ. Chẳng hạn nhà mạng Viettel cung cấp gói QA5 với giá 99.000 đồng, có 1GB dữ liệu internet di động trong năm ngày, người đăng ký chỉ cần nhắn tin.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mua sim điện thoại sử dụng tại Qatar từ Việt Nam.

Nhưng nếu có nhu cầu sử dụng internet thường xuyên, ngốn nhiều dung lượng, bạn có thể đăng ký các nhà mạng Vodafone và Ooredoo. Chỉ cần vào website các nhà mạng này đăng ký, khai phòng khách sạn là họ sẽ giao sim tới tận nơi, nếu bạn cần có một cái sim “vật lý”.

Hoặc khi tới sân bay, bạn cũng có thể được phát sim miễn phí, muốn xài bao nhiêu data thì mua thêm.

7. Ăn gì ở Qatar

Qatar có gần 3 triệu dân, trong đó chỉ có 8% là dân bản địa, còn lại là người nước ngoài sinh sống và làm việc tại đây. Thống kê của chính phủ Qatar cho thấy trong số người đang sinh sống tại nước này, có tới 160 quốc tịch khác nhau.

Mỗi người khác xứ đến đều mang theo văn hóa và cả nhà bếp của họ. Bạn có thể tìm được món ăn Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc,… dễ dàng tại Doha. Tất nhiên là món Ấn Độ là phổ biến nhất, bên cạnh các món bản địa và phương Tây.

Ở Doha, gần ga Souq Waqif có một cái chợ gọi là chợ Philippines. Bạn có thể ghé tới đó ăn đồ ăn Philippines hoặc các món của người Hoa.

Nhưng lời khuyên của tôi dành cho bạn là: nên thử các món ăn Ả Rập. Những món như machbous, kabsa, ghuzi, madrouba… mới nhìn thôi đã thấy đậm mùi vị Ả Rập, có thể nhiều người ngại, nhưng tại sao không thử một lần cho biết?

Tất nhiên chuyện ăn uống trong một xã hội Hồi giáo cũng có nhiều khác biệt so với Việt Nam. Tới Qatar hẳn bạn phải nhịn thịt heo trong một thời gian.

8. Đi chơi ở đâu?

Trọng tâm của chuyến đi là xem bóng đá. Điểm đến ưu tiên sẽ là các sân vận động, các khu fanfest… Tuy nhiên, ngoài ra Qatar có rất nhiều thứ để bạn khám phá, như bảo tàng, sa mạc, bãi biển, các khu đô thị xa hoa, các ngôi làng hoặc khu phố đậm chất Ả Rập.

Để có một cái nhìn vào chiều sâu lịch sử và văn hóa, bạn nên ghé Bảo tàng Quốc gia Qatar cách không xa nhà ga tàu điện cùng tên ở trung tâm Doha. Bạn cũng có thể tới các công viên giải trí hoặc khám phá thiên nhiên hoang dã.

9. Một tí cay cay thì thế nào?

Đi xem bóng đá, có thêm một chút bia hoặc rượu, đôi khi cũng là một trải nghiệm thú vị. Thế nhưng, khi tới Qatar, thói quen rượu bia của các bạn có lẽ cần phải được kiểm soát một chút. Không có nhiều địa điểm được phép phục vụ đồ uống có cồn.

Tại các trận đấu, nhà tài trợ Budweiser chỉ bán bia giới hạn trước trận. Mang bia rượu vào Qatar là điều cấm kị.

Có thể bạn sẽ cảm thấy không được thoải mái về những hạn chế này. Tuy nhiên, chúng ta hay nói: “Nhập gia tùy tục”. Người phương Tây có câu tương tự: “When in Rome, do as Romans do”. Vậy thì tại sao không mở lòng ra để chấp nhận một sự khác biệt này?

10. Còn hạn chế gì nữa không?

Bạn không được mang máy đánh bạc vào. Flycam (thiết bị bay chụp ảnh, quay phim) bị kiểm soát nghiêm ngặt. Kéo có chiều dài lưỡi từ 6 cm. Thực phẩm tươi sống. Rất nhiều hạn chế.

Nhưng bạn đừng nhìn vào những cấm kỵ này để mà nản lòng. Lời khuyên là bạn đừng mang theo quá nhiều thứ.

Hãy để mì tôm ở nhà, hãy mang hành lý thật gọn nhẹ (nhưng với một cái ví thật căng)!