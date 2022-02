Despicable Me 4 sẽ được phát hành vào tháng 7.2024

Theo Screen Rant, Despicable Me 4 của Universal Pictures dự kiến phát hành vào tháng 7.2024. Phần thứ tư rất được mong đợi từ thương hiệu nổi tiếng của Illumination sẽ ra mắt công chúng sau 14 năm kể từ phần đầu tiên.

Illumination và Universal Pictures đã thông báo rằng Despicable Me 4 sẽ phát hành vào ngày 3.7.2024. Chương tiếp theo trong loạt phim có doanh thu khủng sẽ chứng kiến sự trở lại của các ngôi sao như Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin, Miranda Cosgrove và Steve Coogan. Chris Renaud của Despicable Me 1 và 2 sẽ trở lại đạo diễn cùng với Patrick Delage (đạo diễn hoạt hình của Sing, Sing 2, The Secret Life of Pets 2). Chris Meledandri, người sáng lập Illumination cũng trở lại sản xuất.





Despicable Me 4 dự kiến phát hành 2 năm sau phần Minions: The Rise of Gru sẽ ra rạp chính thức vào tháng 7.2022 sắp tới sau nhiều lần bị trì hoãn. The Rise of Gru sẽ là phần tiền truyện, nói về Gru thời trẻ vào những năm 1970 khi anh ta tranh giành trở thành một phần của nhóm siêu ác nhân The Vicious 6.

Mặc dù có rất ít thông tin được tiết lộ về cốt truyện của Despicable Me 4, nhưng người hâm mộ có thể mong đợi sự trở lại của những nhân vật mà họ đã vô cùng yêu thích trong suốt thập kỷ qua.