Dettol đồng hành cùng nỗ lực kiểm soát nhiễm khuẩn tại Việt Nam

Đây là năm đầu tiên Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị trực tiếp ở quy mô lớn với sự tham gia của hơn 500 đại biểu là các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên từ các bệnh viện và các trường đại học trên cả nước nhằm tìm kiếm các giải pháp phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam cũng như các căn bệnh nhiễm khuẩn khác trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng là cơ hội quý giá để lãnh đạo khối bệnh viện, phòng khám cùng các chuyên gia y tế cập nhật xu hướng kiểm soát nhiễm khuẩn trên thế giới, đồng thời gặp gỡ các nhà sản xuất tại buổi triển lãm trong khuôn khổ Hội nghị để tìm hiểu các sản phẩm thuốc, vật tư y tế mới đáp ứng nhu cầu kiểm soát nhiễm khuẩn cho thị trường trong nước.

Các chủ đề nổi bật tại Hội nghị bao gồm Phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS- CoV-2 trong giai đoạn mới; Thách thức và cơ hội của kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện sau đại dịch; Cập nhật nội dung về xử lý và quản lý dụng cụ cùng các chuyên đề nghiên cứu khoa học khác.

Theo PGS-TS-BS Lê Thị Thanh Thư, Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Việt Nam, vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn đã được đặt lên hàng đầu từ cơ sở y tế khám chữa bệnh, đến các bệnh viện dã chiến và ngay cả trong cộng đồng khi dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam và kéo dài trong 2 năm 2020-2021.

“Năm 2022 đánh dấu giai đoạn bình thường mới của Việt Nam, người dân và ngành y tế đang thích ứng an toàn sau đại dịch. Tuy nhiên, việc phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 cũng như các dịch bệnh khác trong giai đoạn mới cũng được tiếp tục chú trọng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh với các biến chủng mới vẫn đang diễn tiến phức tạp đe dọa sức khỏe người dân trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam”, PGS Thanh Thư nhấn mạnh.





Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy tỷ lệ nhiễm Covid-19 trong nhân viên y tế cao hơn rất nhiều so với người dân thường. Trong khi cán bộ y tế chỉ chiếm 3% dân số toàn cầu, có tới khoảng 14% các ca nhiễm được báo cáo cho WHO là thuộc nhóm cán bộ y tế. Vì vậy, việc bảo vệ nhân viên y tế là mấu chốt trong việc đảm bảo cho một hệ thống chăm sóc, điều trị và phòng chống dịch cũng như nhiễm khuẩn được vận hành trôi chảy.

Là nhà tài trợ kim cương của sự kiện thông qua thương hiệu dung dịch diệt khuẩn Dettol, Reckitt Việt Nam tự hào khi giới thiệu tại thị trường Việt Nam một thương hiệu diệt khuẩn có gần 90 năm xuất hiện trên thế giới, được công nhận diệt hầu hết các loại vi khuẩn, đặc biệt là vi rút SARS-CoV-2. Ông Soren Bech, Tổng giám đốc Reckitt Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tự hào vì dung dịch diệt khuẩn Dettol đã được cơ quan quản lý y tế Việt Nam xác nhận về hiệu quả loại trừ gần như hoàn toàn vi rút và vi khuẩn. Đó là lý do chúng tôi mong muốn thông qua Dettol tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế trong công tác tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn tại các bệnh viện để bảo vệ bệnh nhân và nhân viên y tế, cũng như trong việc nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, môi trường sống để góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân Việt Nam”.

Trước đó, tháng 2.2022, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế đã có văn bản xác nhận dung dịch diệt khuẩn Dettol có hiệu quả diệt 99,99% vi rút SARS-CoV-2 (vi rút gây bệnh Covid-19). Theo đó, chế phẩm Dettol ở nồng độ pha loãng với nước có hiệu lực diệt 99,99% các loại vi khuẩn và vi rút sau 60 giây tiếp xúc, bao gồm chủng vi rút mới SARS-CoV-2.

Trong suốt mùa dịch năm 2020 và 2021, Reckitt và Dettol cũng liên tục trao gửi sản phẩm diệt khuẩn bề mặt và xà phòng rửa tay sát khuẩn cho nhiều bệnh viện dã chiến, bệnh viện nhi, bệnh viện sản phụ khoa… trên cả nước. Sự có mặt kịp thời của các sản phẩm Dettol đã góp phần đáng kể trong việc làm sạch bề mặt bệnh viện, giúp bảo vệ các bác sĩ, đội ngũ nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân người bệnh trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp.