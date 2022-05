ĐHCĐ Tập đoàn Thắng Lợi 2022: Đặt mục tiêu doanh thu tăng 354%

2021 - Hành trình tăng trưởng bứt phá

Trong năm 2021, dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid, nhưng Tập đoàn Thắng Lợi đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 423,9 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 147,8 tỉ đồng và 123,3 tỉ đồng. Nâng tổng tài sản từ 1,533 tỉ đồng lên 3,648 tỉ đồng tính đến thời điểm 31.12.2021, tăng 138% so với năm 2020.

Song song với các hoạt động kinh doanh ấn tượng, trong năm 2021, Tập đoàn Thắng Lợi cũng triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng trên cả nước. Trong đó, đáng chú ý là chương trình “Tiếp sức Tuyến đầu” hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số địa phương với số tiền hơn 10 tỉ đồng.

“Cách mạng” toàn diện, bứt phá đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 354% ấn tượng

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái và hoàn thiện hệ thống, đẩy mạnh các hoạt động M&A, phát triển quỹ đất, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững.

Riêng năm 2022, Tập đoàn Thắng Lợi đặt mục tiêu doanh thu 1.500 tỉ đồng, LNST cán mốc 180 tỉ đồng, tăng lần lượt 354% và 146% so với năm 2021. Trong hoạt động phát triển quỹ đất, tập đoàn sẽ mở rộng khai thác 123,3 ha dùng để phát triển dự án, tập trung tại các thị trường Long An, TP.HCM, Tiền Giang, Đắk Lắk.





Trong kế hoạch giai đoạn 2022 - 2025, Tập đoàn Thắng Lợi sẽ phát triển quỹ đất lên 1,926 ha, đẩy mạnh khai thác chủ yếu tại Long An, Tiền Giang, Ninh Thuận, Đắk Lắk. Giai đoạn 2025 - 2030, bên cạnh các thị trường trọng yếu như Long An, Tiền Giang, Đắk Lắk, Tập đoàn Thắng Lợi sẽ mở rộng sang các tỉnh Bình Dương, khu vực Tây nguyên - miền Trung và Đồng bằng Sông Cửu Long nhằm mở rộng thêm quỹ đất, đa dạng hóa loại hình sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường, gia tăng giá trị sản phẩm, lợi nhuận cho khách hàng, nhà đầu tư. Song song đó, tập đoàn sẽ tập trung đầu tư, phát triển công nghệ vào trong sản xuất, công tác bán hàng, quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất và tiết kiệm chi phí quản lý.

Chia sẻ tại đại hội, đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Thắng Lợi cho biết, mục tiêu từ nay đến năm 2030, sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 50.000 sản phẩm với tỷ lệ lấp đầy tăng trưởng trung bình/năm đạt 30%, nâng tổng tài sản lên 40.000 tỉ đồng, mở rộng hệ sinh thái lên 50 công ty thành viên.

Để thực hiện được các mục tiêu này, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch IPO trong thời gian tới, hiện tập đoàn đã hợp tác với các đối tác chiến lược như Deloitte, Sumitomo, An Phong, Coteccons, Hải Sơn, LSS… và mở rộng mời các quỹ đầu tư, các tập đoàn lớn tham gia là cổ đông tập đoàn. Trong năm 2021, Tập đoàn Thắng Lợi chính thức chào đón cổ đông mới là Gỗ An Cường. Theo đó, trong năm 2021 An Cường mua 12,9% cổ phần tại Tập đoàn Thắng Lợi với giá trị đầu tư 120 tỉ đồng. Với tốc độ dự báo tăng trưởng hơn 50%/năm của Thắng Lợi trong giai đoạn 2020-2025, khoản đầu tư này đã cho mức sinh lời gấp nhiều lần so với vốn đầu tư ban đầu. Quan trọng hơn, sự hợp tác của hai bên nhắm đến mục tiêu phát triển dài hạn theo hướng cộng hưởng và hài hòa giá trị.

Cũng trong buổi đại hội, Đại hội đồng cổ đông đồng thuận miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Loan Văn Sơn và bầu bổ sung ông Vương Công Đức là thành viên mới HĐQT.

Phát biểu tại đại hội, đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn Thắng Lợi, ông Nguyễn Thanh Quyền (Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi) cho rằng năm 2022 hứa hẹn sẽ là năm đầy thách thức trên chặng đường “cách mạng” trong toàn hệ thống. Theo đó, Tập đoàn Thắng Lợi sẽ tiếp tục cải tiến hệ thống vận hành trên nền tảng công nghệ 4.0 nhằm tăng trải nghiệm cho khách hàng, nhà đầu tư khi tiếp cận với sản phẩm, dự án, nâng cao doanh thu, doanh số và lợi nhuận sau thuế, hướng tới hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đặt ra của năm 2022 và giai đoạn tiếp theo. Từ đó, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu trên bản đồ thương hiệu BĐS Việt Nam.