Đi bộ và 'tám' chuyện là bài tập thể dục được yêu thích?

Một trong những cách mới nhất và tuyệt vời nhất để có được niềm vui trong khi vẫn giữ được thể lực, đó là "đi bộ và nói chuyện". Nó là bài tập tim mạch được yêu thích của nhiều người.

Tim Liu, huấn luyện viên thể dục và dinh dưỡng trực tuyến và là thành viên của Ban chuyên gia y tế trang web Eat This, Not That! đã chia sẻ về những lợi ích sức khỏe của việc "đi bộ và nói chuyện" với bạn đời, người thân yêu hoặc bạn bè.

Theo huấn luyện viên Liu, thói quen tập luyện tim mạch này không chỉ giúp bạn đạt được các chỉ tiêu bước hằng ngày mà còn giúp tinh thần sảng khoái sau công việc và giải tỏa mọi căng thẳng mà bạn đang phải đối mặt trong ngày.

Theo Mayo Clinic, đi được từ 3.000 đến 4.000 bước mỗi ngày (khoảng 2,4-3,2 km) là mức trung bình đối với hầu hết người Mỹ. Để đạt 10.000 bước mỗi ngày thì "đi bộ và nói chuyện" là một trong những cách hoàn hảo giúp bạn.

Trong quá trình này, bạn cũng sẽ giảm nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm béo phì, trầm cảm, bệnh tim, huyết áp cao và tiểu đường.

Huấn luyện viên Liu đưa ra một số mẹo khá hiệu quả để lập kế hoạch đi bộ và nói chuyện.

1. Đầu tiên, hãy vạch ra một lộ trình ngắn cho một buổi tập luyện nhỏ.

Tìm đường vòng trong khu phố hoặc cộng đồng địa phương của bạn và xác định xem bạn sẽ mất bao nhiêu thời gian để đi bộ. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng lập kế hoạch số vòng bạn có thể thực hiện trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào.

Bạn càng bao gồm nhiều đoạn lên dốc trong lộ trình của mình, thì quá trình tập luyện của bạn sẽ càng tốt hơn.

Huấn luyện viên Liu giải thích: “Bạn có thể đốt cháy nhiều calo hơn khi đi bộ bằng cách tăng tốc độ của mình, đi lên dốc hoặc tập tạ nhẹ khi di chuyển”, theo Eat This, Not That!

Theo Livestrong, đi bộ lên dốc thúc đẩy cơ thể bạn phải nỗ lực nhiều hơn.

Bạn có thể giảm trọng lượng dư thừa bằng cách sử dụng các đoạn đường lên dốc trong thói quen đi bộ và làm săn chắc phần dưới cơ thể.

Hãy chuyển đổi lộ trình để tránh cảm thấy nhàm chán

2. Chọn một người bạn cùng tham gia

Tiếp theo, Liu gợi ý nên chọn một người bạn để cùng tham gia cuộc vui, những người có cùng mục tiêu tập thể dục với bạn.

Cả hai bạn sẽ háo hức tăng thử thách của mình bằng cách đi thêm nhiều bậc thang và đoạn dốc hơn mỗi lần bạn đi. Thêm vào đó, thật thú vị khi cổ vũ lẫn nhau.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, làm việc cùng nhau có thể tạo động lực hơn.

Bạn có thể làm việc chăm chỉ hơn, cùng nhau trải nghiệm một số cuộc phiêu lưu mới và duy trì tính nhất quán.

3. Mang đôi giày phù hợp

Một điều cuối cùng huấn luyện viên Liu khuyên? Điều cực kỳ quan trọng là phải mang một đôi giày phù hợp cho một chuyến đi bộ dài.

Theo Livestrong, giày thể thao sai cách có thể gây ra chấn thương, cản trở hành trình đi bộ và rèn luyện sức khỏe của bạn.

Chỉ cần tìm một đôi giày tập luyện phù hợp, có thể giúp tránh tổn thương cho mắt cá chân và bàn chân của bạn, đồng thời giữ cho chúng thoải mái và chắc chắn trong khi bước đi, theo Eat This, Not That!