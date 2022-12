Đi cấy tóc thẩm mỹ chui, người đàn ông tử vong vì nhiễm trùng huyết

Anh Athar Rasheed, 30 tuổi, sống ở thành phố New Delhi (Ấn Độ). Vào năm 2021, do bị hói nên anh đến một thẩm mỹ viện và được thuyết phục cấy tóc để “tăng cường sự tự tin”. Không những vậy, anh còn được thẩm mỹ viện này hứa sẽ giảm giá, theo nhật báo The Daily Mirror (Anh).

Thông thường, một ca phẫu thuật cấy tóc tốn khoảng 3.500 đến 6.000 USD. Tuy nhiên, cơ sở thẩm mỹ này hoạt động chui và chỉ lấy của anh Rasheed 180 USD.

Những người thực hiện phẫu thuật cấy tóc cho anh Rasheed cũng là bác sĩ dỏm, chưa được cấp phép để thực hiện ca phẫu thuật phức tạp như vậy. Hậu quả là cuộc phẫu thuật thất bại, khiến anh Rasheed gặp biến chứng.

Da đầu anh bị nhiễm trùng và sưng tấy, dẫn đến nhiễm trùng huyết. Tình trạng này khiến các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến suy đa tạng. Trong đó, thận tổn thương khiến cơ thể anh sưng phù.

Bà Asiya Begum, 62 tuổi, mẹ của anh Rasheed, đã chia sẻ bức ảnh chụp anh Rasheed với gương mặt sưng húp và các vết phát ban màu đen do nhiễm trùng lan khắp mặt và cơ thể. Anh Rasheed đã chịu đau đớn suốt hàng tháng trời trước khi tử vong.





“Con trai tôi đã chết một cách rất đau đớn. Thận của nó ngừng hoạt động và sau đó nhiều cơ quan nội tạng khác suy yếu theo. Tôi đã mất con trai nên tôi không muốn bất kỳ người mẹ nào mất con vì những kẻ lừa đảo”, bà Begum nói với truyền thông địa phương.

Cảnh sát đã bắt giữ 4 người liên quan đến cái chết của anh Rasheed, trong đó có 2 người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho anh.

Các chuyên gia ở Ấn Độ đã lên tiếng cảnh báo người dân về tình trạng phẫu thuật thẩm mỹ chui và những “bác sĩ cao bồi” - từ dùng để chỉ những kẻ thực hiện phẫu thuật nhưng thiếu chuyên môn và không được cấp phép.

Trên thực tế, phẫu thuật cấy tóc không hề đơn giản. Ca phẫu thuật này cần thời gian dài từ 6 đến 8 giờ để thực hiện. Do đó, bác sĩ phải dùng nhiều thuốc gây tê. Nếu không có kiến thức và kỹ năng thì rất dễ xảy ra biến chứng. Vì vậy, chỉ những bác sĩ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm mới được phép thực hiện, theo The Daily Mirror.