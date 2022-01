DICE vẫn lên kế hoạch sửa chữa phiên bản PC của Star Wars Battlefront 2

Theo GameRant, Star Wars: Battlefront 2 từng có một cú chuyển mình ngoạn mục từ màn ra mắt thảm họa sau đó đã trở thành một game bắn súng góc nhìn thứ ba được ưa thích lấy bối cảnh Galaxy Far Far Away.

Mặc dù Star Wars: Battlefront 2 đã nhận được sự hỗ trợ lâu dài và hiệu quả sau khi ra mắt từ DICE, nhưng có một lỗi phá vỡ trò chơi bắt đầu xuất hiện trên các máy chủ nhiều người chơi vào đầu tháng 10 năm ngoái. Đến tháng 12, lỗi này xuất hiện ngày càng nhiều, đến mức khiến cộng đồng bất bình và gắn mác trò chơi là không thể chơi được.

Lỗi này khiến người chơi không thể bị giết bằng bất cứ phương pháp nào hoặc bất cứ loại sát thương nào tác động đến, họ luôn duy trì ở mức 1HP và không thể giảm xuống hơn nữa. Và chỉ có thể thoát khỏi tình trạng này qua 2 cách là chờ hết thời gian hoặc người chơi tự thoát.





Vấn đề đã tồn tại đủ lâu để nhóm phát triển thu thập các phản hồi, nhưng lại có rất ít các thông tin liên hệ giữa người chơi của DICE và Battlefront 2 ngoài việc thông báo rằng tình hình đang được xem xét. Sự im lặng cuối cùng đã bị phá vỡ khi quản lý cộng đồng DICE Kevin Johnson trả lời rằng các nhân viên chỉ mới trở lại văn phòng sau kỳ nghỉ của họ, tiến độ giải quyết vấn đề hiện đang rất chậm.

Kevin tiếp tục trấn an cộng đồng rằng dù tiến độ đang chậm trễ nhưng đã có tiến bộ trong việc giải quyết vấn đề vĩnh viễn và một bản sửa lỗi sẽ được thực hiện trong tương lai gần, cũng như được triển khai ngay khi nó khả dụng. Tuy nhiên, hiện chưa có thời gian chính xác cho thời điểm giải quyết lỗi, chế độ nhiều người chơi của Star Wars: Battlefront 2 trên PC vẫn ở trạng thái không chắc chắn.

Một số người trong cộng đồng cho rằng lỗi này bắt nguồn từ việc sử dụng phần mềm can thiệp bất hợp pháp, và thậm chí các liên kết cung cấp bản hack ‘godmode’ hiện đang được lan truyền chóng mặt trên các máy chủ của Star Wars: Battlefront 2 PC. Công cụ hack đã được phát hành miễn phí và những kẻ gian lận không thể tắt nó đi theo ý muốn, khiến tình hình ngày càng mất kiểm soát. Mặc dù vấn đề chắc chắn sẽ được giải quyết, nhưng việc bước vào sảnh đợi trong Star Wars: Battlefront 2 cho đến lúc đó giống như một canh bạc đầy may rủi.