Điểm danh công trình mang dấu ấn của Panasonic 50 năm qua

Trên thực tế, Panasonic đồng hành với doanh nghiệp ở đa dạng các lĩnh vực khác nhau, từ tự động hóa, giải pháp cho nhà máy thông minh, các giải pháp nâng cao chất lượng không khí cho tòa nhà, cung cấp nguồn năng lượng tái tạo bền vững… Trong đó, mục tiêu chung nhất mà hãng này hướng đến là đem lại sự thịnh vượng và bền vững cho Việt Nam.

Trung tâm trưng bày công nghệ SIC (Solution & Innovation Center) tầm cỡ khu vực dành cho doanh nghiệp

Ngay từ những ngày đầu, Panasonic đã có tầm nhìn xa và rộng về việc cung cấp giải pháp nhà máy thông minh trọn gói cho khách hàng tại Việt Nam. Đây cũng là động lực để hãng xây dựng một showroom hết sức độc đáo tại thị trường trọng điểm này vào năm 2016 với kỳ vọng đây sẽ là nơi đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu những công nghệ cùng thiết bị sản xuất thông minh và những giải pháp toàn diện giúp tối ưu hóa hiệu suất tổng thể trong nhà máy. Panasonic tiên phong giới thiệu và cung cấp cơ hội trải nghiệm trực tiếp những công nghệ này cho các đối tác và khách tham quan showroom.

SIC Việt Nam là một trong chuỗi 5 trung tâm trưng bày công nghệ cao về giải pháp sản xuất mà Panasonic đã thành lập trên toàn thế giới, bao gồm Mỹ, Thái Lan, Indonesia và Đức.

Giải pháp toàn diện và nội thất cao cấp cho tòa nhà

Không dừng lại trong lĩnh vực tự động hóa nhà máy, Panasonic còn là thương hiệu hiếm hoi trên thị trường đủ năng lực cung cấp giải pháp toàn diện và nội thất sang trọng trong tòa nhà với sản phẩm đa dạng, chất lượng cao cấp và dịch vụ tin cậy.

Đó có thể là giải pháp công tắc ổ cắm được Panasonic sản xuất bằng vật liệu chống cháy an toàn trong khi vẫn đảm bảo thẩm mỹ, được lựa chọn bởi các khách sạn 5 sao như JW Marriott Hà Nội. Hay trọn bộ giải pháp điện tử gia dụng được triển khai trong khu tổ hợp căn hộ dịch vụ tiêu chuẩn cao như The Terra Hào Nam. Đáng nói là, Panasonic cũng là thương hiệu được các khách thuê căn hộ của The Tera Hao Nam bình chọn cao nhất.

Không khí sạch cho bệnh viện

Ngoài ra, Panasonic còn cung cấp các giải pháp chất lượng không khí trong nhà phục vụ những môi trường có yêu cầu ngặt nghèo về nhiệt độ, thông khí và diệt khuẩn như bệnh viện.

Một trong những ví dụ điển hình, toàn bộ hệ thống điều hòa không khí của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột - một trong những bệnh viện lớn nhất khu vực Tây nguyên với quy mô 500 giường bệnh đã sử dụng - đều do Panasonic cung cấp. Giải pháp gồm bộ xử lý không khí AHU thế hệ mới nhất - sản phẩm của sự hợp tác giữa Panasonic và Saiver - nhà sản xuất Bộ xử lý không khí cao cấp nổi tiếng đến từ Italy.





Giải pháp phát triển bền vững cho doanh nghiệp

Panasonic đã đặt ra tầm nhìn môi trường đến năm 2050 hướng tới mục tiêu nguồn năng lượng tạo ra lớn hơn nguồn năng lượng tiêu thụ và giảm thiểu phát thải CO 2 hướng tới Net Zero (phát thải ròng bằng 0). Vì vậy, phát triển các dự án năng lượng sạch là một trong các hướng đi ngày càng được hãng chú trọng. Với thị trường Việt Nam, Panasonic cũng đã tiên phong hỗ trợ nhiều doanh nghiệp trong hành trình đến với năng lượng sạch.

Đơn cử, Kizuna (Long An) - công ty chuyên cung cấp dịch vụ kho vận cho thuê cho các doanh nghiệp. Kizuna đã chọn lắp đặt 20.000 tấm pin mặt trời để tạo ra gần 11.500 MW điện tái tạo, nhờ đó, tiết kiệm 15 tỉ đồng tiền điện, giảm 10 triệu tấn khí thải CO 2 ra môi trường mỗi năm.

Giải pháp nhà máy thông minh

Tại Việt Nam, hàng trăm doanh nghiệp đã lựa chọn Panasonic để hỗ trợ quá trình tự động hóa của mình. Giải pháp tự động hóa của Panasonic được đánh giá có độ tin cậy cao, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng cũng như giảm thiểu chi phí.

Với sứ mệnh đóng góp cho nền sản xuất hiện đại và thân thiện môi trường, tại Việt Nam, Panasonic cung cấp giải pháp tự động hóa toàn diện cho nhà máy từ các thiết bị cảm biến công nghiệp đơn giản cho tới giải pháp tổng thể trong điều khiển, quản lý và vận hành máy móc theo xu hướng công nghiệp 4.0 cũng như giải pháp toàn diện cho quản lý điện năng hiệu quả, hướng tới một nền công nghiệp xanh và giảm phát thải CO 2 .

Những dự án trên chỉ là một vài nét chấm phá tiêu biểu trong danh mục giải pháp đa dạng của Panasonic tại Việt Nam. Những giải pháp này sẽ tiếp tục được người khổng lồ hoàn thiện để phù hợp với định hướng trở thành công ty Giải pháp sức khỏe toàn diện trong 50 năm tới, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững của Việt Nam trong hành trình 50 năm tiếp theo.