Điểm danh loạt công nghệ tiên tiến trong máy rửa bát Sunhouse

Sunhouse vừa chính thức gia nhập nhóm hàng Máy rửa bát với các mẫu sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Thổ Nhĩ Kỳ và Malaysia. Sau 22 năm có mặt trên thị trường và đặt những dấu ấn vững chãi trong ngành hàng gia dụng nhà bếp, việc mở rộng kinh doanh Máy rửa bát là một bước đi tất yếu của Sunhouse để hoàn thiện hệ sinh thái căn bếp hiện đại cho người Việt.

Dù mới “lấn sân” sang một nhóm sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao nhưng nhờ uy tín thương hiệu sẵn có, máy rửa bát Sunhouse đã nhanh chóng có mặt tại các chuỗi siêu thị điện máy lớn như HC, Pico, NPP Độ Yên (Thái Nguyên)… Sản phẩm được đánh giá phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của số đông khách hàng, được bảo chứng bởi chế độ bảo hành 36 tháng khắp toàn quốc. Bên cạnh đó, là một loạt các công nghệ đặc biệt giúp công cuộc chăm sóc căn bếp và bữa cơm nhà thêm dễ dàng, an toàn và tiện lợi.

1. Công nghệ UV Light và Natural Ion Tech

Bộ đôi công nghệ giúp diệt khuẩn cho bát đĩa và cho cả máy rửa bát là UV Light và ion tự nhiên.

Tia UV là một loại sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn ánh sáng nhìn thấy. Tia UV này có khả năng tiêu diệt các tế bào vi khuẩn, nấm mốc, do vậy nó được ứng dụng rất nhiều trong các thiết bị diệt khuẩn. Với máy rửa bát Sunhouse, tia UV sẽ được kích hoạt sau khi quá trình rửa hoàn tất, giúp ngăn ngừa vi khuẩn sinh trưởng và tiêu diệt vi khuẩn còn sót lại sau quá trình rửa.

Công nghệ ion tự nhiên lại giúp đảm bảo vệ sinh cho máy và ngăn mùi hôi khó chịu trong quá trình sử dụng lâu dài. Bộ đôi diệt khuẩn trong máy rửa bát Sunhouse sẽ giúp đảm bảo môi trường vệ sinh sạch khuẩn nhất.

2. Công nghệ Triple-wash

Hệ thống tay phun chính và phụ kết hợp nhịp nhàng, tốc độ nước được điều chỉnh khoa học theo từng chế độ rửa sẽ giúp quét sạch mọi chất bẩn bám dính. Với một tay phun 360 độ ở giữa và thêm hai tay phun nhỏ ở phía sau, ngay cả những sản phẩm sâu lòng như bình sữa, ly thủy tinh… cũng được tráng rửa sạch sẽ.





Ngoài ra, khi người dùng lựa chọn kết hợp với các chế độ rửa thông minh như Hygiene 70°C (rửa diệt khuẩn ở 70°C), Super 50’/30’ (rửa nhanh 50 phút hoặc 30 phút), Smart 30°C - 50°C (rửa tự động cho dụng cụ bẩn nhẹ), Smart 50°C - 70°C (rửa tự động cho dụng cụ nhiều vết bẩn khó rửa trôi)… máy có thể tự điều chỉnh các chu kỳ rửa phù hợp bao gồm: nhiệt độ, thời gian, lượng nước để rửa sạch nhất mà vẫn tiết kiệm điện, nước.

3. Ecosilence Drive - Động cơ không chổi than

Sản phẩm máy rửa bát Sunhouse sử dụng động cơ không chổi than bền bỉ. Đây là loại động cơ cơ hoạt động dựa vào từ trường vĩnh cửu và không sử dụng chổi than (bàn chải). Với động cơ không chổi than, máy rửa bát vận hành êm ái hơn (độ ồn chỉ 44dB), tiết kiệm điện nước hơn.

Kết hợp với đó, người dùng có thể lựa chọn chế độ rửa im lặng - công nghệ giảm áp lực nước trong quá trình máy hoạt động, từ đó giúp giảm tiếng ồn hoạt động. Đây cũng là lý do người dùng lựa chọn sản phẩm vì có thể sử dụng ngay cả vào buổi đêm yên tĩnh mà vẫn không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

4. 9 chương trình rửa tiện lợi với hiệu quả vượt trội

Như đã đề cập sơ bộ phía trên, máy rửa bát Sunhouse được trang bị đến 9 chương trình rửa, đáp ứng gần như mọi nhu cầu sử dụng của gia đình từ rửa chuyên sâu, rửa nửa tải, rửa nhanh, rửa các loại dụng cụ và bát đĩa thủy tinh… Kết hợp cùng các chế độ cảnh báo thông minh như hẹn giờ, chế độ cảm biến mở cửa máy, khóa trẻ em, báo lỗi rò rỉ nước… cũng sẽ giúp việc sử dụng sản phẩm trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn.

Chia sẻ về định hướng phát triển cho dòng sản phẩm này, Tập đoàn Sunhouse vẫn kiên định với chiến lược “bình dân hóa” sản phẩm cao cấp. “Sunhouse có các dòng máy rửa bát theo tiêu chuẩn châu Á và châu Âu, tương đương theo đó là các tính năng, tiện ích, giá thành... Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, sao cho phù hợp với nhu cầu và khả năng. Với lợi thế sẵn có về hệ thống phân phối, bán hàng và bảo hành, hệ tiêu chuẩn chất lượng được kiểm soát bởi các chuyên gia…, chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng đưa sản phẩm máy rửa bát trở nên phổ thông hơn với người dân, tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng", ông Lê Tùng, Giám đốc Chiến lược Sunhouse.