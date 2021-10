Điện lực TP.HCM khảo sát an toàn điện cho gần 100.000 hộ dân

Chương trình được EVNHCMC phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của các quận/huyện, phường/xã và tổ dân phố thực hiện. Qua khảo sát, EVNHCMC nhận thấy, về cơ bản tình trạng hệ thống điện trong nhà, các hạng mục đều đạt yêu cầu về sử dụng điện an toàn. Tuy nhiên, còn có những hộ dân còn lơ là yếu tố kỹ thuật và thói quen sinh hoạt có thể gây nguy cơ mất an toàn trong sử dụng điện. Anh Huỳnh Tấn Khương - Bí thư đoàn Thanh niên EVNHCMC - cho biết Đoàn Thanh niên của Tổng công ty thường xuyên tổ chức các đợt tư vấn, sửa chữa điện cho người nghèo, gia đình chính sách và các chung cư cũ trên địa bàn TP.

Trong giai đoạn 5 năm (2016-2021), công trình “Nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm vì an sinh xã hội” của Đoàn Thanh niên đã thực hiện sửa chữa miễn phí, đi lại hệ thống điện an toàn cho 6.671 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; công trình “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm” cải tạo hệ thống lưới điện an toàn cho 405 tuyến hẻm; công trình “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn” cải tạo hệ thống lưới điện an toàn tại 43 chung cư. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên EVNHCMC đã thực hiện tuyên truyền kiến thức an toàn, tiết kiệm điện cho các em học sinh tại 775 điểm cho 199.661 em học sinh các trường học với công trình “Cùng bạn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm”.





EVNHCMC khuyến cáo khi có sự cố về điện, người dân cần báo ngay cho Trung tâm chăm sóc khách hàng số 1900545454 của EVNHCMC xử lý; nếu xảy ra cháy nổ báo số 114 (Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ TP).