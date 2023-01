Diễn viên U70 Kiến An chia sẻ xúc động khi lần đầu nhận giải 'xuất sắc nhất'

Trong phim Đêm tối rực rỡ của đạo diễn người Mỹ Aaron Toronto, ra rạp đầu tháng 4.2022, nam diễn viên Kiến An (sinh năm 1959) vào vai người cha đánh đập các con lúc nhỏ nhưng khi vỡ nợ vì bài bạc phải nhờ gia đình cứu. Nam diễn viên nói càng "ghét" nhân vật càng phải tập trung nhập vai và ông đã thành công khi nhập vai trọn vẹn, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Sau hơn 30 năm đóng phim, diễn viên Kiến An nay đã chính thức sở hữu trong tay danh hiệu mơ ước của nhiều diễn viên điện ảnh: Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Ngôi Sao Xanh 2022. Với màn hóa thân ấn tượng trong vai ông Toàn, phim Đêm tối rực rỡ (bộ phim cũng được trao giải Phim điện ảnh hay nhất), Kiến An đã vượt qua những cái tên sáng giá để sở hữu danh hiệu này, một chiến thắng được giới trong nghề đánh giá là hoàn toàn thuyết phục.

Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh đã chính thức gọi tên Kiến An và Nhã Uyên, góp phần giúp Đêm tối rực rỡ ẵm trọn 4 cúp Ngôi Sao Xanh.

Chia sẻ khi nhận cúp Ngôi Sao Xanh 2022, Kiến An xúc động gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Nghệ thuật, ê kíp Đêm tối rực rỡ, tất cả khán giả, đặc biệt là gia đình và người vợ thân yêu của anh. Nói về những vất vả, khó khăn khi nhận vai, nam diễn viên cho biết: “Vai diễn ông Toàn đến với Kiến An như một định mệnh và chính nhờ cơ hội này mà mình mới vinh dự được nhận một cái giải thưởng đầu tay như hôm nay. Thực chất Kiến An vốn sở trường là vai phản diện, nên ông Toàn không phải quá khó với mình nhưng khó một chỗ là phải diễn làm sao cho khác biệt, mới mẻ và sâu sắc hơn để khán giả có cái nhìn đa dạng về các nhân vật của mình”. Với danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Điện ảnh, Kiến An đã có một năm trọn vẹn, ghi dấu mốc son đẹp trên con đường diễn xuất và được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá cao.

Kiến An nói thêm: "Đến tuổi 40 tôi mới bước chân vào diễn xuất. Vô nghề muộn, tôi nghĩ bản thân có hiểu biết xã hội, có thói quen quan sát cuộc sống nên dễ đóng nhiều dạng vai. Tôi đam mê diễn mọi loại vai: phản diện, chính diện, hài hước... Với tôi, mỗi vai là một thử thách. Mặc dù thu nhập ít ỏi, tôi tự hào công việc diễn xuất đã nuôi sống được tôi và gia đình bấy lâu nay. Ngoài ra, một điều quan trọng để giữ chân tôi hơn hai mươi năm qua là sự yêu mến của khán giả. Tôi mong thêm cơ hội thể hiện bản thân trong những vai hiền lành và cũng mong điện ảnh trong nước sẽ có nhiều phim lấy nhân vật chính là người lớn tuổi. Tôi thấy nước ngoài không thiếu tác phẩm kể về câu chuyện của những người ở độ tuổi trung niên, người cao tuổi, còn tác phẩm trong nước chưa nhiều đất cho dạng nhân vật này. Tôi không ngại khó, sẽ đóng phim tới khi không còn sức mới thôi".





NSƯT Trương Minh Quốc Thái và Kim Phượng xứng đáng nhận cúp Truyền hình Ngôi Sao Xanh 2022

Được quan tâm không kém là hạng mục Truyền hình năm nay khi chiếm số lượng đề cử áp đảo tại Ngôi Sao Xanh. Hai cái tên gạo cội, quen mặt với màn ảnh nhỏ của gia đình Việt là NSƯT Trương Minh Quốc Thái và diễn viên Kim Phượng đã nhận được giải thưởng Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn. Trong vai Hai Thức - phim Rồi 30 năm sau (bộ phim cũng vừa đạt giải Phim truyền hình hay nhất của Ngôi Sao Xanh), NSƯT Trương Minh Quốc Thái không chỉ khiến khán giả trầm trồ trước những biến hóa tâm lý đặc sắc mà còn được Hội đồng Nghệ thuật đánh giá cao về phong cách diễn xuất.

Trở lại đường đua Ngôi Sao Xanh 2022, NSƯT Trương Minh Quốc Thái một lần nữa viết tên mình lên ‘đài danh vọng’, anh vui mừng chia sẻ: “Khi ngồi dưới khán đài nhìn lên thấy mình trong 2 đề cử của Ngôi Sao Xanh, Quốc Thái thật sự vỡ òa, mà đây lại là hai vai diễn phản diện nữa cho nên mình càng có thêm động lực để phát huy, thay đổi đa dạng hình tượng và đóng góp thêm nhiều vai diễn hơn nữa. Đặc biệt là được lên nhận cúp cùng người em thân thiết Kim Phượng, Quốc Thái càng hạnh phúc hơn, hy vọng sang năm tới hai anh em sẽ có dịp tái ngộ trong một dự án nào đó, quý vị nhớ đón xem và ủng hộ chúng mình nhé".

Tiếp tục là một vai diễn ‘bà trùm’ siêu ngầu, siêu ấn tượng - ‘Ong chúa’ Tú trong phim Bão ngầm giúp Kim Phượng được Hội đồng Nghệ thuật Ngôi Sao Xanh 2022 vinh danh là Nữ diễn viên xuất sắc nhất hạng mục Truyền hình. Có lẽ ở Việt Nam, Kim Phượng là nữ diễn viên đảm nhận nhiều vai bà trùm nhất. Cái tài của Kim Phượng là chị có khả năng biến hoá xuất sắc đến nỗi, mỗi bà trùm ở mỗi phim lại có màu sắc và độ “quái” khác nhau. Đó là bà trùm Phượng Đê - (nguyên mẫu “chị Hai đất Cảng” Dung Hà) khét tiếng trong Những đứa con biệt động Sài Gòn; bà trùm Hai Hảo quỷ quyệt - thủ lĩnh của Rồng Đỏ trong Tử thi lên tiếng, bà trùm đội lốt doanh nhân Hạnh “chằn” sang trọng, quyền lực trong Ranh giới thiện ác… và trùm giang hồ Tú bốc đồng, nông cạn trong Đánh tráo số phận...

Nâng cúp Ngôi Sao Xanh, nữ diễn viên Kim Phượng chia sẻ: “Lâu lắm rồi Kim Phượng mới được hạnh phúc thế này, thật không ngờ bản thân lại nhận được vinh dự to lớn từ Hội đồng Nghệ thuật. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ cho Kim Phượng”.

Ngôi Sao Xanh là lễ trao giải thường niên do tập đoàn IMC - Kênh truyền hình TodayTV phối hợp cùng Tạp chí Thế giới điện ảnh tổ chức nhằm vinh danh những bộ phim, nghệ sĩ và nhà sản xuất đã có cống hiến nổi bật trong năm qua. Trong đêm gala, một số giải thưởng khác cũng đã được trao như: Phim Web Drama được yêu thích nhất thuộc về Bụi đời chợ quê; Bộ phim truyền hình Việt Nam được yêu thích nhất thuộc về Bão ngầm...