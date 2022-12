Điều trị thành công ca bệnh bị viêm não tự miễn

Trước khi nhập viện khoảng một tháng, H. có các triệu chứng rối loạn về tâm thần như ảo thanh (nghe tiếng nhạc bên tai), nói nhảm, kích động... được điều trị tại chuyên khoa tâm thần, nhưng triệu chứng không cải thiện. Sau đó H. xuất hiện các cơn co giật, điều trị thuốc chống động kinh, nhưng triệu chứng co giật cũng không cải thiện.

Bệnh nhân được nhập viện tại khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngay lập tức bác sĩ khám và xét nghiệm công thức máu, chụp cộng hưởng từ não, chọc dò dịch não tủy, xét nghiệm miễn dịch… Kết quả xét nghiệm cho thấy H. dương tính với dấu ấn kháng thể kháng thụ thể NMDA (M-methyl-D-aspatic acid). H. được chẩn đoán viêm não tự miễn do kháng thể kháng neuron thần kinh.

Sau 2 tuần điều trị tích cực với 10 chu kỳ thay huyết tương, H. tỉnh táo, hỏi trả lời đúng tên, nói chuyện trực tiếp với người thân qua điện thoại.

Hiện tại tình trạng sức khỏe của H. đã ổn định và có thể xuất viện trong một vài ngày tới.





ThS.BS - CKII Võ Văn Tân - Trưởng khoa Nội Thần kinh - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết: “Viêm não tự miễn do kháng thể kháng neuron thần kinh là nguyên nhân viêm não phổ biến, đứng thứ ba sau virus và ADEM (bệnh lý thoái hóa myelin). Viêm não do kháng thể kháng thụ thể NMDA là nguyên nhân thường gặp nhất ở người trẻ, nữ nhiều hơn nam. Hầu hết các bệnh nhân có rất nhiều các triệu chứng của bệnh. Thứ tự xuất hiện các triệu chứng cũng thay đổi ở các bệnh nhân khác nhau, không phải tất cả đều có đầy đủ các triệu chứng ở lần thăm khám đầu tiên. Các triệu chứng cũng được ghi nhận thay đổi theo lứa tuổi. Các bệnh nhân nặng cần điều trị hồi sức tích cực (thở máy, chống co giật…) kết hợp với các thuốc ức chế miễn dịch và globulin miễn dịch, thay huyết tương. Nếu không được chẩn đoán và điều trị thích hợp, bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Nếu được điều trị tích cực, 75% bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn, 25% bệnh nhân sẽ để lại di chứng nặng nề hoặc tử vong”.