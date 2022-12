ĐKVĐ U.21 có nguy cơ bị loại

Gia Định thực sự là hiện tượng của giải năm nay khi quật ngã Đồng Tháp với tỷ số 6-0. Có lẽ hưng phấn một phần sau chiến thắng ngày ra quân trước ứng viên nặng ký Viettel, nhưng cái chính đội bóng của HLV Huỳnh Nhật Thanh đã trình diễn một lối đá quá đẹp mắt và hiệu quả không thua gì cách chơi của một đội V-League, quần cho đối thủ tơi tả bằng những pha xử lý vừa mềm mại, kỹ thuật vừa rất khéo léo nhưng toát lên sự chính xác và tinh quái. Cách chơi này lấn át hoàn toàn các học trò của HLV Bùi Văn Đông và liên tiếp bắn phá với 6 bàn thắng do Ngọc Đức (cú đúp), Tấn Thành, Văn Bun, Thế Phong và Gia Huy (sút 11 m). So với vòng loại, Gia Định gần như lột xác hoàn toàn dù chỉ tăng cường thêm một vài vị trí mới của Nam Định. Với trận thắng quá đậm, Gia Định chính thức vào tứ kết, vị trí nhất hay nhì bảng C sẽ tùy thuộc vào trận cuối vòng bảng gặp Hà Tĩnh. Trong khi đó, Viettel cũng sống lại hy vọng khi vượt qua chủ nhà Hà Tĩnh 1-0 do Văn Tú ghi để tự định đoạt vé vào tứ kết ở lượt cuối khi gặp Đồng Tháp gần như đã bị loại sau 2 trận thua.

Ngược với Gia Định chơi thăng hoa thì Học viện Nutifood đã gục ngã 1-2 trước Bình Dương. Nếu thất bại ngày ra quân trước Hà Nội, HLV Guillaume Graechen có thể đổ lỗi do mặt sân phụ chưa tốt khiến cầu thủ của ông không thể phô diễn sự tinh tế trong lối đá ngắn nhỏ thì chiều qua đá sân chính Vinh, chính Học viện Nutifood lại tự mình đá bay cơ hội khi sút hỏng phạt đền từ đầu trận và dù dẫn trước lại để thua ngược. Đội trưởng Thanh Khôi, cầu thủ sắp được lên đá cho CLB TP.HCM sút hỏng trên chấm 11 m, tuy nhiên bàn đá phản của hậu vệ Phúc Hậu (Bình Dương) giúp đội ĐKVĐ vươn lên dẫn bàn trước. Nhưng việc rời sân sớm do chấn thương của Quốc Việt và lối đá thiếu biến hóa, cùng phòng ngự thiếu an toàn khiến Học viện Nutifood nhận lại 2 bàn thua đều do Võ Hoàng Minh Khoa ghi cho Bình Dương. Thất bại này khiến Học viện Nutifood chỉ còn biết trông vào một chiến thắng đậm để tranh suất vé vớt thứ ba trước Khánh Hòa ở lượt cuối, nhưng cửa đi tiếp cũng không dễ dàng vì có thể kém hơn điểm số với các đội thứ ba ở bảng A và C.





Do tính chất quyết định và dựa vào cục diện tương đối rõ ràng cũng như so kè các vị trí nhất nhì và tranh vé thứ ba ở các bảng, BTC giải đã có thông báo số 7 điều chỉnh lại lịch thi đấu lượt cuối 2 trận bảng A chiều nay đá cùng 15 giờ giữa SLNA - HAGL (sân Vinh) và Đà Nẵng - Thanh Hóa (sân phụ); ngày mai 2 trận bảng B hai đội đã sớm vào tứ kết là Hà Nội gặp Bình Dương (15 giờ), Học viện Nutifood gặp Khánh Hòa (17 giờ 30) đều trên sân Vinh; còn ở bảng C chủ nhà Hà Tĩnh gặp Gia Định (15 giờ) và Viettel gặp Đồng Tháp (17 giờ 30) đều sân Hà Tĩnh.