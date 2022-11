Đỗ Hùng từ Qatar: Bên trong thế giới bia rượu tại Qatar

Qatar là một đất nước Hồi giáo, dù kinh doanh và sử dụng bia rượu không hoàn toàn bất hợp pháp nhưng chính sách quản lý của nước này đối với thức uống có cồn là rất ngặt nghèo. Việc mang rượu bia vào Qatar là bất hợp pháp, dù chỉ một chai nhỏ để trong hành lý. Uống rượu bia hoặc say xỉn nơi công cộng là phạm luật.

Việc vận chuyển rượu bia cũng không được phép, ngoại trừ việc có giấy phép mua rượu và đang trên đường mang chai rượu vừa mua từ cửa hàng có giấy phép về nhà. Mua bán, cho tặng, mời người Hồi giáo hoặc người vị thành niên uống rượu bia đều phạm luật.

Theo quy định, người nước ngoài sống tại Qatar có thể mua rượu bia bằng cách xin giấy phép với một khoản lệ phí, nhưng cơ hội cũng không có nhiều bởi chỉ có một công ty duy nhất được phép nhập rượu và bán ở hai điểm với những hạn chế ngặt nghèo. Các quán bar được phép bán rượu chủ yếu nằm trên tầng cao các khách sạn lớn, khuất khỏi tầm nhìn của người dân địa phương.

Với chính sách như vậy, thật dễ hiểu khi tại các sân vận động World Cup 2022, chủ nhà Qatar đã cấm bán đồ uống có cồn, một hoạt động vốn đã trở thành truyền thống tại World Cup. Chỉ có một loại bia không cồn của nhà tài trợ Budweiser được bán tại các quầy đồ uống bên sau khán đài. Tại đây, mỗi lon bia 0,5 lít 0 độ cồn có giá tương đương 410.000 đồng.





Trải nghiệm quán bar The Irish Pub trên tầng 14 khách sạn Best Western Plus, phóng viên Báo Thanh Niên cho biết giá bán các loại bia ở đây lên đến 50 USD (tức khoảng 1,3 triệu đồng) cho mỗi ly nửa lít. Một số loại rẻ hơn thì cũng đã khoảng 500.000 đồng mỗi ly. Một số cổ động viên nước ngoài khi đến Doha đã tìm tới những quán nhậu. Tuy nhiên, do giá quá cao nên những nơi này chỉ dành cho những người có điều kiện.

Ngoài các hoạt động hợp pháp, có không ít người tham gia vào việc mua bán rượu bia bất hợp pháp. Hoạt động này càng trở nên nhộn nhịp hơn vào mùa World Cup, khi làn sóng cổ động viên nước ngoài đổ tới nơi đây.