Doanh nghiệp làm gì khi 75% lao động dự định nhảy việc trong 6 tháng đầu năm?

Xu hướng tìm việc mới của những nhân sự “ấp ủ” nhảy việc nửa đầu năm 2023

Vieclam24h.vn - website việc làm phổ biến hàng đầu Việt Nam, mới đây, công bố báo cáo chi tiết toàn cảnh thị trường lao động trong nước, trong đó dự báo 75% người lao động có có dự định nhảy việc trong 6 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo được đưa ra trên cơ sở khảo sát doanh nghiệp, người lao động cũng như đánh giá thực trạng thị trường lao động dưới tác động của kinh tế thế giới và trong nước.

Theo đó, thị trường lao động nửa đầu 2022 đã có những sự hồi phục và tăng trưởng nhất định sau đại dịch Covid 2021. Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết: Trong quý 3 năm 2022, số người có việc làm chính thức đạt 17,8 triệu người, tăng 642,8 nghìn người (tương ứng tăng 3,8%) so với quý trước, tăng 2,7 triệu người (tương ứng tăng 19,4%) so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 9.2022, Fitch Ratings nhận định cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu, lạm phát cao và chính sách thắt chặt tiền tệ toàn cầu, kết hợp với chiến tranh, dịch bệnh còn âm ỉ... sẽ ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng kinh tế thế giới.

Do đó, cả người lao động và nhà tuyển dụng cần thận trọng và nhanh nhạy ứng biến trong hoàn cảnh “bình thường mới”. Người lao động sẽ làm gì nếu bị mất việc? Doanh nghiệp cần làm gì nếu khủng hoảng lao động, khi có tới 75% người lao động có ý định chuyển việc trong 6 tháng tới?

Cũng theo báo cáo từ vieclam24h.vn, lý do 75% người lao động có ý định chuyển việc, phần lớn xuất phát từ nhu cầu tìm kiếm mức lương cao hơn. Bên cạnh đó, thời gian làm việc từ xa trong đại dịch cũng khiến nhiều người có xu hướng chọn công việc không gò bó, ưu tiên được sự tự do và linh hoạt trong cuộc sống. Báo cáo cũng chỉ ra chỉ có 5% nhân sự chưa từng nghĩ đến chuyện nhảy việc trong năm mới, các lý do về môi trường làm việc, quan hệ đồng nghiệp, phúc lợi, thăng tiến...không còn là động lực phổ biến khiến lao động muốn chuyển việc.

Điều này khiến doanh nghiệp cũng như nhà tuyển dụng, sẽ gặp nhiều thách thức lớn trong tuyển dụng và giữ chân nhân tài trong thời gian sắp tới.

Doanh nghiệp nên tận dụng tối đa kênh tuyển dụng trực tuyến để “đón đầu” nhân sự chất lượng cao

Báo cáo từ vieclam24h.vn cũng liệt kê và dự đoán hành vi của người tìm việc trong bối cảnh thị trường lao động tăng trưởng trở lại sau đại dịch nhưng vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng, chiến tranh và lạm phát trên thế giới.





Theo đó, trả lời khảo sát “Sẽ làm gì nếu bị mất việc do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế?", 58% người lao động có ý định tìm việc mới ngay lập tức, trong khi 42% còn lại ưu tiên thay đổi định hướng công việc sắp tới.

82% người lao động cho rằng lương là yếu tố hàng đầu để lựa chọn công việc. 50% người lao động quan tâm đến: lộ trình thăng tiến, tiền thưởng, vị trí, cơ hội học thêm những kiến thức và kỹ năng mới, phúc lợi bảo hiểm. Danh tiếng và quy mô công ty dường như không còn ảnh hưởng nhiều đến lựa chọn của người tìm việc. Trên thực tế, những công ty với điều kiện làm việc tự do, linh hoạt mới là ưu tiên hàng đầu.

Báo cáo từ vieclam24h.vn cũng hỗ trợ doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tiếp cận top 10 lĩnh vực mà người lao động mong muốn được làm việc nhất. Theo đó, bán lẻ là ngành được mong đợi nhất, tiếp theo, lần lượt sẽ là giáo dục, công nghệ thông tin, nghệ thuật và giải trí, quảng cáo và marketing, sản xuất, dịch vụ ăn uống và lưu trú tài chính và ngân hàng, dịch vụ cộng đồng và xã hội, xây dựng.

Nắm được nhu cầu, nguyện vọng này, các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng cũng cần chú ý đâu là kênh tìm kiếm việc làm được người lao động tin tưởng và sử dụng nhiều nhất. Theo báo cáo từ vieclam24h.vn, các trang tuyển dụng trực tuyến luôn là kênh tìm việc chính của người lao động với độ phổ biến 81%.