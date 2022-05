‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ đậm chất kinh dị theo phong cách Marvel

Doctor Strange 2 là một cuộc hành trình kinh dị CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính). Stephen Strange cô đơn trong đám cưới của Christine Palmer (Rachel McAdams). Anh chứng kiến ​​tình yêu của đời mình kết hôn với một người đàn ông khác và biết rõ anh với Christine sẽ không bao giờ thành một cặp. Stephen Strange chiến đấu với một con quái vật khổng lồ trên đường phố New York đang cố gắng bắt cóc America Chavez (Xochitl Gomez). America có khả năng du hành xuyên qua đa vũ trụ dù cô không biết cách kiểm soát sức mạnh đó. Con quái vật một mắt với những xúc tu bạch tuộc khổng lồ cố gắng bắt cóc và đưa cô cho Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). America có thứ sức mạnh mà Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen còn gọi là Scarlet Witch) thèm muốn.

Sau series WandaVision năm 2021, Wanda là nhân vật phản diện phá hủy thế giới nhưng vẫn thiết tha được làm mẹ. Tuy nhiên Doctor Strange trong vai người hùng không thể cho phép cô có được sức mạnh đó vì sẽ tàn phá toàn bộ đa vũ trụ.

Doctor Strange 2 thể hiện rõ phong cách làm phim của Sam Raimi. Trong màn đầu tiên, với đám cưới và cuộc tấn công của quái vật tại thành phố New York, thật khó để không liên tưởng đến phong cách làm phim của Raimi khi chỉ đạo Spider-Man, đặc biệt là sự u sầu mà Raimi mang đến cho Peter Parker (do Tobey Maguire đóng). Giống như Parker, Strange bị mắc kẹt khi phải chọn những gì tốt nhất cho lợi ích lớn hơn của cộng đồng, trong khi phải né tránh mong muốn của bản thân.

Sam Raimi tạo ra điểm nhấn cho MCU với một bộ phim kinh dị. Doctor Strange 2 mang màu sắc đen tối đầy bạo lực. Raimi được trao toàn quyền tự do sáng tạo để gần như tạo ra một câu chuyện kinh dị với những cảnh sợ hãi và một nhân vật phản diện hung hãn. Tuy nhiên, vì phim nằm trong vũ trụ điện ảnh Marvel nên đạo diễn chỉ được tự do chỉ đạo theo phong cách nhất quán của những bộ phim trước đây và định hướng mà Marvel vạch ra theo hướng phát triển của tác phẩm. Trong những giới hạn đó, Raimi cần đảm bảo câu chuyện của các nhân vật phải có tính liên kết với những phần phim khác trong vũ trụ Marvel.





Doctor Strange 2 cố gắng cung cấp cho người hâm mộ chính xác những gì họ muốn. Thập kỷ trước, The Avengers được coi là đỉnh cao của MCU thì giờ đây Doctor Strange 2 cho thấy việc duy trì ý tưởng tương tự đi sâu vào đa vũ trụ là khó khăn như thế nào.

Gần đây, MCU ưu tiên những câu chuyện thu hẹp hơn, tập trung vào phần cụ thể của vũ trụ khổng lồ này như Moon Knight, Loki hoặc các bộ phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Black Widow... Doctor Strange 2 lại đi theo hướng ngược lại, cố gắng kết nối các sợi chỉ lại với nhau nên khó thể cân bằng mọi thứ một cách hiệu quả. Mặc dù bản chất liên kết với nhau của MCU đã từng là một trong những điểm mạnh của vũ trụ này, nhưng giờ đây, nó gần như bóp nghẹt những gì Raimi đang cố gắng làm. Là một bộ phim làm nổi bật tài năng của Raimi với tư cách là đạo diễn của những câu chuyện siêu anh hùng khác biệt và những câu chuyện kinh dị đặc trưng song bom tấn Doctor Strange 2 bắt đầu cho thấy những vết nứt trong việc cố gắng liên tục xây dựng và cải tạo đa vũ trụ từng diễn ra trước đó.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tựa Việt Phù thủy tối thượng trong Đa vũ trụ hỗn loạn) ra rạp tại Việt Nam từ ngày 4.5.