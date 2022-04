Đội bóng chuyền TP.HCM đăng quang giải các đội mạnh phía nam

Giải do Liên đoàn bóng chuyền TP.HCM tổ chức có 6 đội tranh tài gồm TP.HCM, Bình Dương, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long và Công an TP.HCM. Theo điều lệ giải, sau khi thi đấu vòng tròn một lượt, 4 đội có điểm cao nhất sẽ vào tranh bán kết theo các cặp đấu: đội hạng nhất gặp đội hạng tư và đội hạng nhì gặp đội hạng ba.

Với 5 trận toàn thắng đều với tỷ số tuyệt đối 3-0, đội TP.HCM xếp hạng nhất bảng và thắng tiếp đội hạng tư Vĩnh Long 3-0 ở bán kết để giành quyền vào chung kết. Đội Vật liệu xây dựng Bình Dương (thắng 4 trận và thua 1 trận trước TP.HCM ở vòng bảng) xếp nhì bảng thắng đội hạng ba Long An 3-0 để vào chung kết với đội chủ nhà.

Trong trận chung kết, đội TP.HCM tung đội hình mạnh nhất với các VĐV có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu như Quang Khánh, Văn Hạnh, Thanh Hải, Hoài Phương, Văn Sang cùng với phụ công gốc Đà Nẵng Trương Quang Anh Tuấn mới về đầu quân cách đây một tháng.

Ngay khi khởi đầu trận đấu, đội TP.HCM đã liên tục dẫn điểm nhưng đối thủ tích cực đeo bám đến 23-23 và đội chủ nhà phải vất vả mới thắng hiệp đầu 28-26, sau đó hưng phấn để thắng tiếp hiệp 2 với tỷ số đậm 25-16.

Tưởng đâu đội TP.HCM sẽ thắng luôn 3-0 như 6 trận đấu trước đó trong giải này khi hiệp 3 đã dẫn 23-20 nhưng các VĐV trẻ của Bình Dương như chuyền hai Quốc Việt, phụ công Minh Tiến và Hùng Cường, chủ công Quốc Bảo và libero Quốc Nghi đều thi đấu gắn hết với hai đàn anh của mình. Nhờ vậy, các học trò của HLV trưởng Dương Tấn Vinh đã gây bất ngờ thắng liền 5 điểm, ngược dòng thắng hiệp 3 với tỷ số 25-23 và rút ngắn tỷ số chung còn 1-2.





Rất may, khi khuôn mặt của HLV trưởng đội chủ nhà Bùi Huy Châm cùng hai HLV phó Nguyễn Văn Hòa, Lê Hồng Hảo cùng căng lên để chỉ đạo quyết liệt, phụ công Nguyễn Thanh Hải và chuyền hai Trần Hoài Phương thi đấu bùng nổ giúp đội TP.HCM tìm lại đúng vị trí hàng đầu của mình khi thắng hiệp tiếp theo 25-20, chung cuộc thắng 3-1 để đăng quang.

Với ngôi vô địch, đội bóng chuyền nam TP.HCM nhận phần thưởng trị giá 30 triệu đồng.

Đội VLXD Bình Dương nhận phần thưởng giải nhì 20 triệu đồng và Vĩnh Long (thắng Long An 3-0) giải ba 10 triệu đồng. Sau đó chính Thanh Hải và Hoài Phương còn lần lượt được nhận giải VĐV xuất sắc nhất và chuyền hai xuất sắc nhất của giải đấu.