Đó chính là cô Phạm Thị Luyện, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại thôn Đông, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, tỉnh Hải Phòng.

Người nông dân và lộc xuân lớn nhất cuộc đời mình

Vượt qua đoạn đường gần 30 cây số từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng), qua những con đường quê nhỏ, những khúc cua nối tiếp chính là thử thách mà cả đoàn thực hiện chương trình trao giải phải vượt qua để đến nhà của người chiến thắng đầu tiên giải thưởng 1 kg vàng từ nhãn hàng bột giặt OMO - cô Phạm Thị Luyện. Ngồi trò chuyện một lúc với cả đoàn, người phụ nữ ở tuổi ngũ tuần với dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen màu của nắng gió, vẫn hoài lặp lại câu: “Con tôi dặn, mẹ phải nghe kỹ vì không chừng lớn tuổi lãng tai nên người ta nói gì mẹ lại nghe nhầm là người ta chúc mình trúng thưởng”.

Nói về gia cảnh, cô cho biết, để dành dụm thêm ít tiền cho gia đình, ngoài việc nông, hằng ngày, cô phải đạp xe khoảng 4-5 km và qua một lần đò để đi đến các thôn lân cận thu mua đồng nát. Thế nhưng, cô vẫn lạc quan: “Tuy hai con trai đã lớn và có công việc ổn định, song được bon bon trên chiếc xe đạp cộc để kiếm đồng ra đồng vào khiến tôi cảm thấy rất vui”.

Cô cho biết may mắn đến với gia đình vào một hôm cô nhờ con trai mua gói bột giặt OMO 4,5 kg về dùng để mong được tặng 30.000 đồng tiền điện thoại. Khi con trai bảo rằng không chừng sẽ có cơ hội trúng được 1 kg vàng, cô còn thầm nghĩ chắc may mắn không tới được làng quê nghèo của mình. Cô cười bảo rằng: “Khi đấy tôi nghĩ nếu trúng được 30.000 đồng tiền điện thoại vậy có nghĩa là mình mua được gói bột giặt rẻ hơn giá thường ngày rồi!”. Đó là chia sẻ thật tình của người nông dân về mong chờ ở những chương trình khuyến mãi chỉ dừng lại ở việc tặng kèm một cái xô, cái chậu… hoặc chỉ là vài chục ngàn tiền điện thoại. Thế nhưng may mắn đến thật bất ngờ, khiến họ thầm cảm ơn điều kỳ diệu xuất hiện đã làm ấm lên cả một làng quê neo người đang sống trong tiết trời trở lạnh của miền Bắc những ngày gần đây.