1,7kg măng cụt 'chém' nữ du khách lấy 1 triệu đồng, còn đe dọa người can thiệp

Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 12.5 cho biết, Công an P.Hương Long, TP.Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Thị Én (52 tuổi, trú tại 14, đường Lê Quang Quyền, P.Hương Long) về hành vi “Dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản”, "chặt chém" 1 triệu đồng cho 1,7 kg măng cụt.

Trước đó, cuối tháng 4.2019, một nữ du khách nước ngoài khi đi tham quan chùa Thiên Mụ đã mua 1,7 kg măng cụt của bà Én.

Do chưa biết nhiều về mệnh giá tiền Việt Nam nên vị du khách đã đưa bà Én 1 triệu đồng. Thấy vậy, bà Én đã " chặt chém " 1 triệu đồng mà không đưa lại tiền thừa.

Một nam du khách người Việt Nam phát hiện sự việc đã can thiệp, yêu cầu bà Én trả lại tiền cho du khách thì không những không được đáp ứng mà còn bị một số người ở khu vực bán hàng đe dọa. Sự việc sau đó được nam du khách đưa lên mạng xã hội facebook gây bức xúc cho nhiều người.

Lực lượng công an, quản lý thị trường chấn chỉnh tình hình bán buôn chung quanh khu vực chùa Thiên Mụ sau dư luận xôn xao vụ bán 1,7 kg măng cụt lấy 1 triệu đồng



Sau một thời gian điều tra, xác minh, bà Én đã thừa nhận hành vi nói trên với cơ quan công an. Sau sự việc, Công an P.Hương Long cũng đã tổ chức họp, chấn chỉnh và yêu cầu 48 hộ kinh doanh, bán hàng rong xung quanh khu vực chùa Thiên Mụ cam đoan, cam kết không để xảy ra tình trạng tương tự.

Được biết Công an P.Hương Long còn tham mưu chính quyền địa phương lắp đặt 5 camera an ninh xung quanh khu vực chùa Thiên Mụ để kiểm soát tình hình an ninh trật tự; ngăn ngừa và xử lý kịp thời nếu xảy ra nạn cò mồi , "chặt chém", gian dối với du khách.