3 năm mới làm xong... 4 trụ cầu

Cầu Tam Giang nối xã Tam Giang với TT.Núi Thành (H.Núi Thành, Quảng Nam) được UBND H.Núi Thành phê duyệt, đầu tư xây dựng năm 2017 với chiều dài 200 m (có 5 nhịp cầu và 2 đường dẫn), rộng khoảng 12 m, tổng mức đầu tư hơn 150 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án quỹ đất H.Núi Thành làm chủ đầu tư, thực hiện trong vòng hơn 1 năm. Thế nhưng, sau gần 3 năm triển khai, mọi thứ vẫn còn dang dở, ngổn ngang.

Ông Huỳnh Ngọc Khâm (ở thôn Hòa An, xã Tam Giang) cho biết nhà ông nằm trong diện giải tỏa để lấy mặt bằng thi công cầu. Tuy nhiên, đến nay chính quyền địa phương chưa bố trí xong khu tái định cư phù hợp để di dời. Theo ông Khâm, do nằm trong diện di dời nên giờ nhà xuống cấp không thể tu sửa. Hàng chục hộ dân lâm cảnh đi cũng dở, ở không xong. Người dân chỉ mong chính quyền sớm bố trí khu tái định cư phù hợp để người dân có nơi an cư, lạc nghiệp. “Điều khiến gia đình tôi cũng như hàng chục hộ dân khác chưa chấp nhận giao mặt bằng một phần do chưa bố trí xong tái định cư cho dân”, ông Khâm chia sẻ.