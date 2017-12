5 điều cần thiết để tìm thấy tình yêu trong năm 2018

Báo Independent tổng hợp và gởi đến bạn “cuốn sổ tay tình yêu” cho năm mới.



1. “36 câu hỏi dẫn đến tình yêu”. Đây là công trình nghiên cứu của nhà tâm lý học Arthur Aron nhấn mạnh rằng độ thân mật giữa 2 người sẽ được cải thiện đáng kể nếu hỏi những câu mà Aron đưa ra. Những ai đang cô đơn hãy nhanh chóng download ứng dụng có tên “36 Questions on the Way to Love” để có một năm mới đặc biệt nhé!

2. Đừng thờ ơ với hàng xóm. Có thể nhìn vào số liệu hơi cũ, của thập niên 1950 để tham khảo. Có đến 54% trong tổng số 431 người đăng ký kết hôn từng sống gần nhau.

3. Không ngại nhìn thẳng vào đối phương. Giao tiếp bằng ánh mắt rất quan trọng. Theo nhà tâm lý học Zick Rubin, những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu thương nồng cháy luôn nhìn nhau đắm đuối suốt 75% thời gian của một lần gặp gỡ.