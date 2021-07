AEON Việt Nam sát cánh cùng người dân vượt khó mùa dịch

Doanh nghiệp luôn sẵn sàng chung tay cùng chính phủ, cộng đồng vượt qua đại dịch với nhiều hoạt động, trong đó có hỗ trợ điểm tiêm vắc xin cộng đồng cho gần 4.000 người lao động, dân cư tại Bình Dương.

Đảm bảo đầy đủ hàng hóa, giữ giá cả ổn định trong mùa dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt khi TP.HCM và một số khu vực của tỉnh Bình Dương (trong đó có TP.Thuận An) thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 9.7, nhu cầu mua các mặt hàng nhu yếu phẩm của người dân tăng mạnh. AEON Việt Nam đã chủ động tăng trữ lượng hàng hóa thiết yếu và cam kết đảm bảo đầy đủ hàng phục vụ khách hàng trong mọi cấp độ của dịch bệnh. Doanh nghiệp đồng thời nỗ lực làm việc với nhà cung cấp để cân đối và giữ giá cả được ổn định. Cụ thể: thực phẩm tươi sống (rau, củ, quả, thịt, cá) tăng 400 - 600%; thực phẩm khô tăng 200 - 400%. Bởi vậy, doanh nghiệp khẳng định sẽ không có tình trạng khan hiếm hàng hoặc giá cả bị thay đổi bất hợp lý.

Ông Bùi Trung Chính - Giám đốc Thu mua Ngành hàng Thực phẩm, AEON Việt Nam cho biết: “AEON Việt Nam đảm bảo cung cấp đầy đủ và liên tục các mặt hàng thiết yếu với giá cả bình ổn để phục vụ người dân. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức, đồng hành cùng người dân và Chính phủ cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

AEON Việt Nam luôn đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm tươi sống phục vụ người dân

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam vẫn phục vụ đa dạng các món ăn chế biến sẵn (hoa quả cắt sẵn, bánh mì, sushi, gà rán,...) tại khu vực ẩm thực tự chọn để tháo gỡ những khó khăn của người dân khi các dịch vụ ăn uống mang về đang tạm dừng theo Chỉ thị 16 của thành phố. Khách hàng có thể mua trực tiếp tại siêu thị hoặc đặt trên ứng dụng giao hàng ngay như GrabMart và NowFresh. Các món ăn được chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đồng thời được đóng gói cẩn thận.

Các món ăn chế biến sẵn đa dạng được bán tại siêu thị và trên các kênh giao hàng ngay như GrabMart/NowFresh

Triển khai xe bán hàng lưu động và tăng cường nhân lực cho các kênh online

Để kịp thời hỗ trợ người dân tại nhiều khu vực khác nhau không thể đến mua trực tiếp tại siêu thị, đảm bảo người dân tại các quận huyện khác đều có thể dễ dàng mua được hàng hóa thiết yếu, AEON Việt Nam đã triển khai các xe bán hàng lưu động tại các khu đông dân cư từ ngày 13.7, theo đề nghị của Sở Công thương TP.HCM. Hoạt động này dự kiến được doanh nghiệp thực hiện trong suốt giai đoạn TP.HCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Các xe bán hàng lưu động sẽ đến lần lượt các điểm bán mỗi ngày theo lộ trình Sở Công thương và UBND các quận đã bố trí. Sở Công thương và UBND quận sẽ thông tin đến người dân về thời gian và điểm bán tại khu dân cư theo từng ngày. AEON Việt Nam luôn đảm bảo các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế được tuân thủ thực hiện nghiêm ngặt tại tất cả các siêu thị và điểm bán để cam kết mang đến môi trường mua sắm, làm việc an toàn cho khách hàng và nhân viên.

Ngoài ra, nhằm mang đến sự tiện lợi hỗ trợ khách hàng hạn chế tập trung nhiều nơi đông người, giảm thiểu sự lây lan của dịch bệnh, AEON Việt Nam cung cấp nhiều hình thức mua sắm online. Theo đó, khách hàng có thể đặt hàng bằng cách gọi điện/ nhắn tin đến các số điện thoại dịch vụ khách hàng của các siêu thị, website AEONEshop (https://aeoneshop.com/) hoặc qua ứng dụng điện thoại AEON/ GrabMart/ NowFresh.

AEON Việt Nam tăng cường nhân lực từ nhiều bộ phận khác nhau phục vụ các kênh bán hàng online

Chung tay cùng Chính phủ, đồng hành cùng người dân Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh

Cam kết đóng góp cho cộng đồng địa phương, luôn hành động như một công dân doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội tại bất cứ nơi nào AEON hiện diện, AEON Việt Nam đã và sẽ luôn đồng hành, sát cánh cùng người dân và Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Được biết, cuối tháng 6 vừa qua, Tập đoàn AEON và các công ty thành viên tại Việt Nam đã đóng góp 25 tỉ đồng vào Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến trình mua và tiêm vắc xin cho người dân, chung tay cùng Chính phủ hướng đến mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng.

Chiến dịch tiêm chủng đợt 4 được thành phố Thuận An - tỉnh Bình Dương tổ chức an toàn, thuận lợi tại điểm tiêm Trung tâm Mua sắm AEON - Bình Dương Canary

Tại tỉnh Bình Dương, trong đợt tiêm chủng Covid-19 lần thứ 4 (từ ngày 8.7 - 12.7.2021) do TP.Thuận An triển khai cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố, AEON Việt Nam đã phối hợp cùng với AEONMALL Việt Nam và AEON Delight Việt Nam cùng chung sức trong chiến dịch tiêm chủng lần này của thành phố. Cụ thể, doanh nghiệp đã hỗ trợ UBND Thành phố, Trung tâm y tế TP.Thuận An về cung cấp địa điểm, bố trí nguồn nhân lực, trang bị cơ sở vật chất và công tác tổ chức, phòng dịch khử khuẩn để đảm bảo đợt tiêm được triển khai an toàn dưới sự giám sát của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương.