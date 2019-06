Bà bồng cháu leo lan can thoát khỏi đám cháy: Vẫn ám ảnh sinh tử trong lửa

Vẫn không nghĩ là cháy

Khoảng 3 giờ sáng 17.6, công ty TMDV ô tô Hoàng Kim nằm tại số 52-54-56 đường số 1, khu dân cư Tên Lửa (quận Bình Tân, TP HCM) bất ngờ bốc cháy. Được biết, đám cháy xuất phát từ căn số 54 sau đó bắt đầu lan ra công ty sản xuất chăn - ga - gối Vạn Thiên Sa ở phía sau và những hộ dân sống gần đó.

Người bà bồng cháu thoát khỏi đám cháy là bà Đào Thị Khanh (66 tuổi, ngụ quận Bình Tân) hiện đang ở lầu hai phía trên công ty bị cháy. Bà Khanh thường được hàng xóm gọi với tên thân mật là bà Hai. Dù vụ cháy đã được dập tắt, cả bà và cháu trai đã an toàn nhưng tâm lý bà Khanh vẫn bất ổn.

Theo lời kể của bà Khanh, vì thường phụ con trai buôn bán nên bà có thói quen dậy sớm vào 4 giờ sáng hằng ngày. Hôm xảy ra vụ việc, sau khi thức dậy tắt báo thức và chuẩn bị ngủ lại thì bà Khanh nghe những tiếng động lạ.

Khu nhà bị cháy ở khu dân cư Tên Lửa, quận Bình Tân

“Ban đầu tôi nghĩ là mèo phá nên không để ý. Nhưng sau thì tiếng động ngày càng lớn tôi lại nghĩ là ăn trộm nên tôi nằm thêm đúng 5 phút nữa để coi sao. Tiếp lộp bộp ngày càng lớn, tôi chắc chắn không phải mèo cũng không phải trộm nên quyết định phải sinh tử ra xem thử. Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ là cháy”, bà Khanh nhớ lại.

Tình người trong hỏa hoạn

Bà Khanh sống một mình cùng với hai đứa cháu nội ở căn nhà đang thuê, con của bà đều đã ra ở riêng. May mắn là một đứa cháu của bà đi du lịch với người thân trước ngày xảy ra vụ việc. Trong nhà không có đàn ông, cháu trai còn nhỏ nên khi mở cửa và phát hiện ra vụ cháy, bà Khanh hoảng loạn. Bà tâm sự trong đầu bà không nghĩ được gì chỉ biết theo phản xạ vào lay đứa cháu đang ngủ trên giường dậy. Vì nhà ở lầu 2 phía trên công ty đang cháy nên bà Hai chỉ còn cách thoát ra theo đường lan can.

Ông Lý Diệp Truyền (52 tuổi, hàng xóm của bà Khanh) chia sẻ: “Tôi thuê nhà ở bên cạnh. Ở đây nhà nối liền với nhau nên lúc phát hiện, bà Hai và cháu trai đang ở ngay phía trên góc lan can tầng 2 nhà tôi. Ban đầu anh tài xế taxi tính lái xe vào để hai bà cháu nhảy xuống xe. Nhưng cao như thế, bà lại già chắc chắn là không ổn. Bà tính nhảy thì tôi hét lớn để cản lại”.

Xem xét tình hình, thấy nhà mình vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, vợ ông Truyền lên mở cửa ra lan can tầng hai. Những người khác ở dưới động viên bà Khanh cố gắng leo ngược lại cửa tầng hai nhà ông Truyền. Nhờ vậy, hai bà cháu xuống dưới an toàn theo lối cầu thang của nhà hàng xóm. “Nói chung là mình hỗ trợ lẫn nhau, người dân ở đây cũng hiền, nên mình giúp được gì thì mình giúp”, ông Truyền nói.

Hỏa hoạn xảy đến bất ngờ, tuy may mắn thoát khỏi vụ cháy nhưng những ám ảnh về giây phút sinh tử với bà Khanh vẫn rõ mồn một. Giọng bà Khanh buồn hơn: “Giờ có lẽ tôi sẽ về quê một thời gian, khoảng mấy tháng, vì buồn quá”.