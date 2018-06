Bắc bộ và bắc Trung bộ mưa giông diện rộng

Ngày 9.6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21 - 23 độ vĩ bắc đang bị nén bởi áp cao lục địa từ phía bắc kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500 m nên từ đêm cùng ngày đến ngày 11.6, ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và giông; riêng các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông.

Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Theo đó, nắng nóng sẽ chấm dứt ở các tỉnh Bắc bộ và giảm dần cường độ ở các tỉnh Trung bộ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong các ngày 10 - 11.6, trên thượng lưu sông Đà và sông Thao sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 - 2 m. Các tỉnh miền núi phía bắc, đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.