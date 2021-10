Bắc Giang: Liên tiếp phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn nhờ nuôi dưỡng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 10 ngày 30.9, Công an xã Đồng Kỳ nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một bé gái bị bỏ rơi ven đường thôn Trại Đảng, xã Đồng Kỳ.

Bé gái khoảng 1 – 2 tháng tuổi được đặt trong thùng bìa cát tông. Bên trong có một số vật dụng như: hộp sữa, bình đựng sữa, quần áo trẻ sơ sinh và tờ giấy viết tay có nội dung: "Tôi sinh con xong tôi không đủ điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc cháu. Vì hoàn cảnh gia đình của tôi quá éo le, tôi để cháu mong cháu gặp được hoàn cảnh gia đình thuận lợi nuôi và chăm sóc cháu nên người. Tôi biết rằng làm thế là có tội lỗi của người làm mẹ, ngàn lần xin lỗi con. Con sinh ngày 6.8.2021". Khi tiếp nhận, tình trạng sức khỏe cháu bé bình thường.Hiện cháu bé tạm thời được giao cho Trạm Y tế xã Đồng Kỳ chăm sóc. Công an xã Đồng Kỳ đang tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc.

Bé gái bị bỏ rơi tại ven đường thôn Trại Đảng, xã Đồng Kỳ CÔNG AN CUNG CẤP

Công an xã Đồng Kỳ thông báo nếu ai là thân nhân của cháu bé liên hệ Công an xã Đồng Kỳ qua SĐT: 02043.509.268 hoặc SĐT: 0978.934.533 (anh Phạm Viết Thắng - Trưởng Công an xã), Trạm Y tế xã Đồng Kỳ SĐT: 0968.917.188 (Trạm trưởng) để giải quyết theo các quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an xã Đồng Tiến (H.Yên Thế) cũng nhận được tin báo của anh Phạm Đăng Thao (27 tuổi, ở bản Cây Vối, xã Đồng Tiến) về việc phát hiện một bé gái bị bỏ rơi.

Khoảng 5 giờ 30 ngày 30.9, trên đường đi từ xã Đồng Tiến đến xã Thiện Tân (H.Hữu Lũng, Lạng Sơn), khi đến khu vực chân đèo Ông Đống, anh Thao phát hiện một bé gái khoảng 1 – 2 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường.

Bé gái bị bỏ rơi tại ven đường thuộc bản Cây Vối, xã Đồng Tiến cùng mảnh giấy người mẹ để lại CÔNG AN CUNG CẤP

Cháu bé được đặt trong giỏ nhựa màu xanh, bên trong giỏ có một hộp sữa, vài bộ quần áo trẻ sơ sinh và tờ giấy viết tay với nội dung: “Vì hoàn cảnh gia đình nên không có khả năng nuôi con, mong ai nhặt được bé thì nuôi dưỡng, chăm sóc bé giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn. Mẹ xin lỗi con gái của mẹ. Vì hoàn cảnh mẹ phải làm như thế này. Cầu mong trời phật sẽ phù hộ con mạnh khỏe”.

Công an xã đã phối hợp cùng chính quyền địa phương xác minh sự việc và bàn giao cháu bé cho Trạm Y tế xã Đồng Tiến chăm sóc.

Công an xã Đồng Tiến thông báo nếu ai là thân nhân của cháu bé liên hệ với Công an xã Đồng tiến qua SĐT: 020.43.509.119 hoặc SĐT: 0985.683.658 (anh Tạ Sỹ Hiệp, Trưởng công an xã), Trạm Y tế xã Đồng Tiến qua SĐT: 0976.944.311 (Trạm trưởng) để giải quyết theo quy định của pháp luật.