Bác sĩ gây mê giành sự sống cho bà mẹ mang thai nhiễm Covid-19: Căng thẳng từng giây

Trong đại dịch Covid-19 , có một nhóm bệnh nhân (BN) đặc biệt, đó là những phụ nữ, bà mẹ mang thai chẳng mai bị nhiễm Covid-19. Bình thường, họ mang thai vất vả bao nhiêu, thì khi nhiễm Covid-19, họ càng vất vả gấp bội phần, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Đó có thể là do không được tiêm vắc xin, do thiếu cơ sở y tế tiếp nhận theo dõi và chăm sóc trong mùa dịch này, do chuyển nặng nhanh chóng, do hạn chế về việc dùng thuốc điều trị,…