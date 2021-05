Bác sĩ kể chuyện từ tâm dịch Covid-19: Không còn diễn tập, như một chiến trường!

Đó là chia sẻ từ bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, Trưởng khoa Nội 3, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sau những ngày bám trụ làm việc tại bệnh viện chăm sóc bệnh nhân.

Trong bộ quần áo bảo hộ nóng bức, ngột ngạt, bác sĩ Hương Giang vẫn cần mẫn khám, chăm sóc bệnh nhân ung thu đang cách ly

Bảo vệ bệnh nhân an toàn là ưu tiên số 1

Câu chuyện giữa chúng tôi và bác sĩ Hương Giang diễn ra qua điện thoại vào tối muộn nhưng liên tục gián đoạn. Chị phải xử lý gấp các tình huống nhân viên y tế báo cáo cần trợ giúp.

Theo bác sĩ Hương Giang, dịch Covid-19 tấn công là tình huống các bệnh viện luôn phải sẵn sàng đối mặt. Thực tế bệnh viện có diễn tập và cả những tình huống “báo động giả”. Khi ấy, bác sĩ, nhân viên y tế có tâm trạng rất thoải mái, xen lẫn một chút hồi hộp vì “mặc quần áo bảo hộ giống như nhà du hành vũ trụ” và nhập vai làm bệnh nhân diễn tập như đang đóng phim.

Còn khi dịch ập đến, mặt trận này có rất nhiều tình huống căng thẳng. Bộ quần áo bảo hộ mặc trong thời tiết oi nóng, không được bật điều hòa càng trở bí bách, ngột ngạt. Bác sĩ phải thích nghi để bảo vệ chính mình.

Giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây nhiễm chéo, bệnh nhân và người nhà phải ở yên trong phòng bệnh. Bác sĩ, nhân viên y tế, mặc quần áo bảo hộ mới được phép di chuyển đi lại. Bệnh viện giống như một chiến trường và mỗi khoa, phòng trở thành pháo đài. Bác sĩ, nhân viên y tế giống như chiến sĩ phải bảo vệ an toàn cho bệnh nhân.

“Bệnh nhân ung thư bình thường sức khỏe đã yếu, tâm trạng đã nhiều căng thẳng. Dịch Covid-19 tràn vào lại càng đáng lo hơn, bảo vệ an toàn và động viên bệnh nhân là nhiệm vụ số 1 được ưu tiên cao nhất”, bác sĩ Giang nói.

Sữa TH chuyển vào Bệnh viện K cơ sở Tân Triều tiếp sức lực lượng tuyến đầu chống dịch

Truy vết thần tốc, chạy deadline từng phút, từng giờ

Bảo vệ bệnh nhân, bác sĩ và nhân viên y tế phải làm nhiều công việc ngoài chuyên môn. Một ngày Bệnh viện K cơ sở Tân Triều phục vụ khoảng 10.000 suất ăn. Đến bữa, suất ăn được giao đến cho từng khoa. Bác sĩ, nhân viên y tế phải đưa về từng phòng. “Nhiều hôm chia cơm xong, mình về phòng ăn cơm thì đã quá bữa rồi. Bệnh nhân cần thay bàn chải mới, thêm kem đánh răng…chúng tôi đều sẵn sàng phục vụ”, bác sĩ Giang nói.

Một áp lực lớn khác là truy vết dịch tễ. Mỗi lần phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới, các khoa đồng loạt vào cuộc lập danh sách F1, F2. “Có những thông tin truy vết, lãnh đạo yêu cầu trả lời ngay trong 30 phút để kịp cho kế hoạch dự phòng, ứng phó. Cảm giác gấp gáp như trong chiến dịch. Chúng tôi phải chạy theo deadline từng phút, từng giờ”, bác sĩ Giang kể.

Bác sĩ Giang nhắn nhủ, mỗi người hãy đeo khẩu trang, thực hiện 5K để cùng nhau chống dịch

Bám trụ ở bệnh viện, bác sĩ Hương Giang cảm động nhất là tin nhắn động viên từ bệnh nhân. Mỗi lần mở điện thoại đọc là “khóe mắt lại cay cay”. Dịch bệnh ập đến, bệnh nhân không được điều trị theo kế hoạch nhưng không một tiếng kêu ca, phàn nàn. Nhiều người vẫn động viên, cổ vũ bác sĩ chống dịch.

Ngược lại, mỗi lần lên mạng cập nhật tin tức, bác sĩ Hương Giang cảm thấy lo lắng bất an, bởi nhiều người vẫn không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Nhiều người còn chủ quan, cứ nghĩ dịch nó còn đâu đó chưa có ở xung quanh mình, nhưng nếu như chẳng may nhiễm bệnh thì không chỉ là sức khỏe, an nguy tính mạng bản thân mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh.

“Mỗi người dân bằng hành động nhỏ nhất, nhớ đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tránh nơi đông người, tuân thủ tốt 5K, đơn giản, dễ thực hiện…để bảo vệ sức khỏe bản thân, góp phần tích cực ngăn chặn dịch Covid-19”, bác sĩ Hương Giang nhắn nhủ.

Mặc đồ bảo hộ trong thời nắng nóng, nhân viên y tế ướt đẫm hồ mồ hôi khi tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm vào bên trong bệnh viện