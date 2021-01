Bác sĩ pháp y của công an đỡ đẻ trên tàu cao tốc chạy từ biển vào

Sáng 1.1, sau khi hoàn thành chuyến công tác, đại úy, bác sĩ Danh Minh Hoàng và đại úy, bác sĩ Nguyễn Việt Triều, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Kiên Giang , đi tàu cao tốc Superdong từ xã đảo Nam Du (H.Kiên Hải, Kiên Giang) trở về TP.Rạch Giá.

Khi tàu di chuyển đến gần Hòn Sơn (thuộc xã Lại Sơn, H.Kiên Hải), bất ngờ có một sản phụ than đau bụng và có dấu hiệu sinh. Thấy vậy, bác sĩ Triều đã cùng đồng nghiệp là bác sĩ Hoàng nhanh chóng đến khám và đỡ đẻ thành công trên tàu. Sản phụ hạ sinh một bé gái, nặng khoảng 3 kg.

Một lúc sau, tàu cặp bến Hòn Sơn, 2 bác sĩ cùng chồng sản phụ đưa hai mẹ con đến Trạm y tế xã Lại Sơn chăm sóc an toàn. Sau đó, 2 bác sĩ pháp y của Công an tỉnh Kiên Giang lên tàu, tiếp tục hành trình về đất liền mà quên hỏi sản phụ do mình đở đẻ tên gì và ở đâu.