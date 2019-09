'Bạn chưa bao giờ được một mình...': Bộ ảnh doodle đang gây sự chú ý

Nhờ “ưu điểm” kích thước siêu vi chỉ 2,5 micromet trở xuống - nhỏ hơn khoảng 30 lần so với sợi tóc, chỉ bằng 1/100 lỗ chân lông mà bụi PM2.5 trở nên dễ dàng bám chặt vào da, len lỏi thâm nhập vào cơ thể con người, ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe với nhiều ví dụ bệnh điển hình như tim mạch, hô hấp, đột quỵ, ung thư...

Thêm phạm vi hoạt động lại thuộc dạng siêu to khổng lồ nữa, thì bạn hãy cứ yên tâm rằng chúng ta sẽ luôn được “nép trong vòng tay bụi mịn” nhé.

Nếu ai vẫn đang nghĩ “vong” bụi mịn PM2.5 chắc còn ở xa đâu đâu, chứ chưa đụng được đến mình, thì hãy xem ngay câu chuyện về Bé Bụi chuẩn không cần chỉnh ngay dưới đây. Đảm bảo bạn sẽ ồ à không ngớt vì thấy sao quen quen với mình đến thế.

Đi ăn cơm tấm, Bụi cũng quấn quýt không rời. Mấy cô nướng thịt, nấu ăn bằng lò than phải chú ý nhé, vì đây là những nguồn bụi mịn to phát hoảng đấy Những góc đường với nhiều viên gạch lát bể bung đầy bụi, công trường xây dựng đầy đất cát vật liệu, khu công nghiệp mịt mù khí thải, đâu đâu cũng là địa bàn của Bé Bụi PM2.5. Do đó, công nhân hay những người lao động ngoài trời sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn Đi ăn bánh tráng trộn...bụi...huhu. Bụi có thể thông qua đường ăn uống đi thẳng vào máu và di chuyển đến các cơ quan khác trong cơ thể Ngay cả trong các khoảnh khắc bình yên đời thường lúc tuổi già cũng không yên, bụi mịn PM2.5 vẫn ngầm gây hại mà không ai nhận ra. Các đối tượng nhạy cảm hàng đầu phải kể đến những người có vấn đề về hô hấp và tim, trẻ em, trẻ còn trong bụng mẹ, phụ nữ mang thai và người già, cần được đặc biệt chú ý đề phòng biến chứng từ bụi mịn PM2.5 Khói từ việc thắp nhang quá nhiều cũng là nguồn sản sinh bụi mịn nguy hiểm. Mọi người hạn chế thói quen này và cẩn trọng nha

Công bố tại hội thảo “Ô nhiễm không khí - Mối đe dọa với sức khỏe cộng đồng” năm 2017, lượng bụi PM2.5 trung bình năm 2016 ở TP.HCM là 28,23 µg/m3 (microgram/mét khối), cao gấp 3 lần so với tiêu chuẩn của WHO. Trong khi đó, tại Hà Nội chỉ số này lên tới 50,5 µg/m3, cao gấp đôi quy chuẩn quốc gia, gấp 5 lần so với ngưỡng trung bình của WHO và chỉ đứng sau thủ đô New Delhi của Ấn Độ - nơi ô nhiễm không khí hàng đầu thế giới.

Theo Health, việc tiếp xúc với bọn “vong” này có thể gây ra các ảnh hưởng sức khỏe ngắn hạn như mắt, mũi, họng và phổi, ho, hắt hơi, sổ mũi và khó thở. Nguyên nhân chính là do bụi PM2.5 cộng với một vài loại khí thải, gây kích ứng niêm mạc đồng thời khiến tế bào thiếu oxi dẫn đến suy giảm chức năng phổi, làm nặng thêm tình trạng bệnh hen và bệnh tim.

Trong khi đó, các chuyên gia về da liễu cũng nhận định, bụi không khí do ô nhiễm là tác nhân gây các bệnh về da liễu như mụn, dị ứng, viêm da… Chúng là nơi chứa nhiều mầm bệnh, tác nhân mang vi khuẩn, virus, nấm mốc vào cơ thể người nếu tiếp xúc lâu dài và tùy theo cơ địa của từng người sẽ có các bệnh lý khác nhau.

Trên thực tế, bất chấp việc che chắn kỹ càng cho cơ thể bằng áo khoác hoặc váy chống nắng,… làn da vẫn bị bụi bẩn tấn công mỗi ngày. Ô nhiễm, khói bụi tích tụ sâu bên trong da, làm bít tắc lỗ chân lông, da không đều màu, thâm sạm, tàn nhang, nám,... Những tác nhân này còn phá hủy các vitamin, làm sợi collagen suy yếu khiến da mất độ đàn hồi và các dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn dần xuất hiện. Làn da sẽ trở nên nhạy cảm hơn, dễ dị ứng, nổi mụn, không đủ sức để chống chọi với các tác nhân từ bên ngoài.

Đừng mãi thờ ơ với chính sức khỏe của bạn, của người thân và cả những người “dưng ngược lối” xung quanh nữa, đã đến lúc bạn cần hành động để tiêu diệt bụi mịn này rồi. Diệt “vong” hay diệt vong? Đây là lựa chọn của chính mỗi người đó.