Bạn đã chuẩn bị nền tảng sức khỏe tốt cho ba mẹ chưa?

Đây là lúc các đấng sinh thành có thể nghĩ đến những chuyến du lịch, tận hưởng an nhiên, vui thú tuổi về chiều.

Xin mách nhỏ cho những người con hiếu thảo: Hành trang quan trọng nhất người lớn tuổi cần để thực hiện các chuyến đi, chính là nền tảng thể lực thật tốt. Và muốn thế, cha mẹ rất cần đến một chế độ dinh dưỡng tổng thể đầy đủ, hợp lý, cần sự tập luyện và kiểm tra sức khỏe chu đáo. Tham khảo những gợi ý quan trọng dưới đây, được các bác sĩ, chuyên gia về lĩnh vực lão khoa tư vấn nhé.

Khuyến khích người lớn tuổi tập thể dục vừa sức, chuẩn bị thể lực cho chuyến đi

Để có thể tận hưởng trọn vẹn các chuyến đi, bạn cần đảm bảo cha mẹ có đủ sức khỏe ở mức độ tốt, ổn định và an toàn. Muốn như vậy, việc rèn luyện thể lực cho đấng sinh thành cần được thực hiện thường xuyên.

Nếu cha mẹ chưa từng tập luyện trước đó, bạn có thể bắt đầu bằng cách khuyến khích họ tham gia các bài tập đơn giản như đi bộ, đạp xe đạp. Nếu vốn quen với việc tập luyện thể dục thể thao, thì chỉ cần khuyến khích tiếp tục thói quen rất tốt này.

Ghi nhớ rằng ở bất kỳ độ tuổi nào, thể dục luôn rất quan trọng và là một trong những cách tốt nhất để tăng cường sức đề kháng, giúp lưu thông khí huyết, mang đến niềm vui sống tích cực cho mỗi người.

Thể dục với người lớn tuổi cần vừa sức, tránh tuyệt đối các động tác quá nặng, quá khó, dễ gây chấn thương.

Mách nhỏ bạn, người lớn tuổi nên uống một ly sữa khoảng 200ml trước giờ tập khoảng 30-45 phút để bảo đảm đủ năng lượng, tránh tình trạng hạ đường huyết. Bạn cũng nên trao đổi với bác sĩ nếu cha mẹ có các vấn đề khác như tim mạch, đái tháo đường… để chọn chế độ vận động tối ưu, phù hợp nhất với sức khỏe và tuổi tác.

Giúp cha mẹ tràn đầy sắc xuân bằng chế độ dinh dưỡng tăng cường sức khỏe tổng thể

Với người lớn tuổi, hệ cơ xương chắc khỏe và sức đề kháng mạnh mẽ chính là hành trang quan trọng nhất để thực hiện các chuyến du lịch. Muốn có được điều này, bên cạnh tập luyện, dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng.

Một chế độ dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe tổng thể cho người lớn tuổi cần bảo đảm đầy đủ và hợp lý, đặc biệt chú trọng protein, vì đây là dưỡng chất giúp tạo cơ - xương, kháng thể và các tế bào miễn dịch.

Bên cạnh đó, do đặc thù về tuổi tác (tiêu hóa và hấp thu không còn như khi trẻ, giảm bớt cảm giác ngon miệng với các bữa ăn thông thường), cha mẹ rất cần được bổ sung các sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn tuổi, để cung cấp đầy đủ các vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp ăn ngủ ngon, hỗ trợ hệ cơ xương khớp, tốt cho tim mạch, tăng cường sức đề kháng.

Bạn có thể tham khảo Sure Prevent Gold của Vinamilk, với công thức giúp bổ sung canxi, vitamin K2, collagen thủy phân rất tốt cho hệ xương khớp; omega 3, DHA giúp tim mạch khỏe mạnh; các vitamin A, C, vitamin nhóm B và chiết xuất tự nhiên từ mầm bông cải xanh, giúp tăng sức đề kháng hiệu quả. Hai ly Sure Prevent Gold mỗi ngày là một trong những giải pháp bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và cân đối.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ cho cha mẹ

Đi du lịch là một trong những cách tuyệt diệu nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lớn tuổi, khiến họ cảm thấy yêu đời hơn, hạnh phúc hơn. Thế nhưng, lưu ý rằng cha mẹ ở độ tuổi 50-60 trở đi, cần được kiểm tra sức khỏe định kỳ, để có thể đảm bảo sức khỏe cho các chuyến đi tốt nhất, an toàn nhất. Từ kết quả kiểm tra định kỳ, bác sĩ sẽ giúp đưa ra những lời khuyên phù hợp.

Và cuối cùng, đừng quên những yêu thương, chăm sóc

Tình yêu thương của các con chính là “thần dược” vô hình, góp phần không nhỏ giúp cha mẹ có được một nền tảng sức khỏe tốt nhất, tận hưởng trọn vẹn các chuyến đi, cũng như nâng cao chất lượng sống. Bậc cha mẹ được con cái quan tâm, chăm sóc, luôn ăn ngon miệng hơn, ngủ ngon giấc hơn, sức khỏe tràn đầy, tim mạch tốt và có sức đề kháng tốt.

Các bác sĩ lão khoa mách nhỏ với bạn rằng: Sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần của cha mẹ luôn có một mối liên hệ mật thiết với nhau. Một ly sữa được con tự tay pha, một câu ân cần hỏi han: “Tối qua ba mẹ ngủ ngon không; bữa tối có vừa miệng…?” bao giờ cũng mang đến niềm vui cho cha mẹ. Khi được các con ủng hộ, động viên và khéo léo chăm sóc, cha mẹ tuổi 50-60 sẽ có được nền tảng sức khỏe tốt để có thể tận hưởng một “thanh xuân không tuổi” ở những năm tháng về chiều.