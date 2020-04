Bàn giao máy sát khuẩn tự động cho các phòng ban Công an tỉnh Khánh Hòa

Máy do Đoàn Thanh niên và Công đoàn nhận chuyển giao công nghệ từ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Anh Đinh Quang Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Các thành viên mất khoảng 1 tuần để tìm hiểu làm chủ công nghệ và lắp ráp . Đợt này, chúng tôi bàn giao 21 máy với tổng chi phí khoảng 11 triệu đồng. Chi phí trên do Đoàn Thanh niên và Công đoàn Công an tỉnh đóng góp. Trong quá trình sử dụng, nếu các đơn vị cơ sở cần sử dụng số lượng lớn, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn công nghệ , vật tư… để tự lắp ráp ”.