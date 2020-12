Bảo hiểm bắt buộc xe máy: Giảm phiền hà, tăng quyền lợi

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới (bao gồm xe mô tô và xe hơi) là một sản phẩm bảo hiểm được đánh giá có tác động sâu rộng nhất ở Việt Nam kể từ khi được áp dụng năm 2008 do liên quan đến hầu như tất cả các hộ gia đình trên cả nước. Do đó, dựa trên thực tiễn, Chính phủ luôn xem xét và hoàn thiện loại hình bảo hiểm này về thể chế và nội dung để mang lại sự thuận tiện cao nhất cho các chủ xe, người bị thiệt hại do xe tham gia giao thông gây ra tai nạn.

Tai nạn giao thông cao, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm còn thấp

Sau hơn 10 năm triển khai áp dụng Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, theo báo cáo đánh giá của các cơ quan Nhà nước, tỷ lệ tham gia bảo hiểm của xe máy vẫn còn thấp (khoảng 30%) so với xe ô tô (khoảng 90%).

Trong khi đó, một báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy, trong vòng 5 năm qua, cả nước xảy ra 94.024 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39.917 người, bị thương 77.477 người. Tức mỗi năm nước ta có gần 8.000 người mất và hơn 15.000 người bị thương.

Tai nạn giao thông không chỉ để lại những hậu quả lớn cho người thân của những nạn nhân mà còn mang đến hệ lụy không nhỏ cho xã hội. Những cái chết thương tâm; những thương tích nặng nề đeo đẳng những nạn nhân cả cuộc đời trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội. Trong đó, người gây tai nạn, vì nhiều lý do khác nhau, không đủ khả năng bồi thường cho nạn nhân để giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định lại cuộc sống.

Tỷ lệ xe máy tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới vẫn còn thấp Thanh Vân

Vì lẽ đó, Chính phủ quy định các chủ xe phải mua bảo hiểm bắt buộc nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và đảm bảo an sinh xã hội, cho phép người bị tai nạn do xe cơ giới gây ra có ngay một khoản tài chính để chi trả tiền cấp cứu, điều trị, thay thế tài sản hư hại hay quyền lợi khi tử vong.

Tháo gỡ các “nút thắt” quan trọng

Mua bảo hiểm không thuận tiện, thủ tục hồ sơ bồi thường gian nan… là những than phiền phổ biến liên quan đến sản phẩm bảo hiểm TNDS của chủ xe cơ giới. Nhằm khắc phục các hạn chế này, tăng cường minh bạch, giảm nhẹ gánh nặng cho bên mua bảo hiểm, chủ xe, lái xe và người chẳng may gặp nạn, Bộ Tài chính đã kiến nghị những sửa đổi, bổ sung đáng chú ý, theo hướng tạo thuận lợi cho người dân.

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm, trong trường hợp các vụ tai nạn không xảy ra tử vong, doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động phối hợp với bên mua bảo hiểm và các bên liên quan thiết lập hồ sơ mà không phải thu thập tài liệu từ phía cơ quan có thẩm quyền, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ bồi thường bảo hiểm.

Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới sẽ có phiên bản điện tử để tạo thuận lợi cao nhất cho người dân Hoàng Hà

Một chuyên gia bảo hiểm cho rằng đây là một thay đổi đột phá giúp các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động hỗ trợ khách hàng thu thập hồ sơ và ra quyết định bồi thường nhanh chóng. Lâu nay, để làm hồ sơ đòi bồi thường, người tham gia giao thông phải gởi kèm biên bản khám nghiệm hiện trường và phương tiện vụ tai nạn. Đây là việc thường khiến người dân mệt mỏi, tốn nhiều thời gian do trong nhiều trường hợp khi tai nạn xảy ra, công an, cơ quan địa phương vì một số lý do không có thể có mặt để hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Dự thảo cũng có nhiều đề xuất đáng chú ý khác như tăng mức trách nhiệm bồi thường lên đến 50%, từ 100 triệu đồng lên 150 triệu đồng cho trường hợp tử vong vì tai nạn giao thông. Đặc biệt, doanh nghiệp có trách nhiệm tạm ứng cho khách hàng khi được thông báo về vụ việc nhằm giúp khách hàng sớm khắc phục hậu quả.

Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định về BH bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới để thay thế cho Nghị định 103/2008/NĐ-CP và Nghị định 214/2013/NĐ-CP. Dự kiến trong tháng 3.2021, nghị định được sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực.