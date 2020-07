Bé trai lớp 1 bị bố của bạn hành hung: Định đánh cả người can ngăn

Trưa 14.7, tại hiện trường vụ bé N.G.K (7 tuổi, học lớp 1a3 Trường tiểu học Hữu Nghị, P.Hữu Nghị, TP.Hòa Bình, Hòa Bình) bị bố của bạn học cùng hành hung vẫn còn vương lại nhiều vết máu khô. Nơi bé K. bị hành hung cách trường học chỉ khoảng 100 m.

Theo người dân địa phương, sau khi đưa con đi học, thấy bé K. trong trường, Phạm Duy Đức (42 tuổi, trú P.Hữu Nghị, TP.Hòa Bình) đã lôi về đây để hành hung

Trường tiểu học Hữu Nghị Ảnh Trần Cường

Là người đầu tiên phát hiện sự việc, chị Nguyễn Thị Thùy (37 tuổi; tên đã thay đổi theo yêu cầu nhân vật) cho biết khoảng 13 giờ 30, chị Thùy đưa con gái đi học thì thấy Đức đang đấm, đá 1 bé trai nhỏ tuổi, đã dừng xe để can ngăn.

Chị Thùy cho biết, Đức hành hung cháu bé trong thời gian nghỉ trưa nên đường xóm rất vắng, chỉ ai đưa trẻ đi học mới ra đường. Khi bị Đức đấm, đá rất mạnh, cháu bé chỉ biết van xin “Cháu xin bác, cháu biết sai rồi, cháu sẽ trả lại cho bạn”.

Bé K. được đưa đi giám định thương tật Ảnh CTV “Khi thấy anh Đức đánh bé chảy máu mũi, tôi bức xúc dừng lại can và hỏi sao anh lại đánh trẻ con như thế, thì anh Đức nói “nó lấy trộm đồ của con nhà anh”, và tiếp tục đánh bé”, chị Thùy nói.

Thấy Đức đánh bé đau, can không được, chị Thùy bức xúc chửi láo thì Đức cầm ô định đánh cả chị Thùy, khiến con gái chị sợ hãi giục mẹ đi.

Theo chị Thùy, sau khoảng 5 phút can ngăn bất thành thì may mắn có một ông hàng xóm đưa cháu đi học, thấy bất bình cũng dừng lại can ngăn và cũng bị Đức dọa đánh.

“Thấy vậy tôi hô hào “mọi người ơi có người đánh trẻ con này” thì vợ anh Đức và hàng xóm mới chạy ra giải cứu cháu bé và đưa vào phòng y tế. Khổ thân, thằng bé mới học lớp 1, anh Đức thì sức đàn ông, đánh đập vậy thì sao cháu chịu nổi. Muộn chút nữa thì không biết hậu quả sẽ như thế nào”, chị Thùy nói.