Bệnh nặng không tiền chữa trị

Ông Toàn vốn là thợ sửa ti vi, nhưng do làm ăn không gặp may nên cách nay gần chục năm chuyển sang nghề nhạc công, phục vụ các đám tiệc ở địa phương. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Huyền, 48 tuổi, do bị lãng tai bẩm sinh, nên ở nhà nội trợ.

Vợ chồng ông có hai con, con gái lớn làm công nhân nay đã lập gia đình, còn con trai đang học lớp 5. Ông Toàn là lao động chính, với mức thu nhập của một nhạc công, chỉ đủ trang trải cho gia đình. Từ ngày ông ngã bệnh đến nay, gia đình lâm cảnh khó khăn thật sự.



Cách nay chừng 5 năm, ông Toàn mắc nhiều bệnh lý về cột sống lưng, cổ như: thoát vị đĩa đệm, thoái hóa, xẹp đốt sống… khiến việc đi đứng rất khó khăn. Tuy nhiên, do thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày nên ông không có kinh phí điều trị, khiến bệnh ngày càng nặng.

“Năm ngoái, thấy tui không còn đi đứng được nữa, bà con, bạn bè thương tình góp tiền đưa vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM khám, làm các xét nghiệm và chụp cả MRI. Bác sĩ nói phải mổ, nhưng chi phí phẫu thuật hơn một trăm triệu đồng, nên tui phải về nhà uống thuốc nam cầm chừng, rồi nằm liệt một chỗ từ đó tới giờ!”, ông Toàn nghèn nghẹn nói.

Từ khi ông bệnh, bà Huyền mỗi sáng sớm lo đi bán bánh mì thuê cho một quầy gần nhà, kiếm được vài chục ngàn đồng, vừa mua thuốc cho chồng vừa lo cơm nước cho cả gia đình. Hôm chúng tôi ghé thăm, bà đang lom khom bứt mấy cọng rau muống hoang mọc cạnh thềm nhà chuẩn bị cho bữa tối. Một lúc sau, có một phụ nữ từ xa ghé thăm, dúi vào tay bà một ít tiền. Người này bộc bạch: “Hay tin ông Toàn sắp hết thuốc uống, nhưng nhà chẳng còn đồng nào, mai tui giúp thêm bao gạo nữa!”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đoàn Công Chiêu, tổ trưởng tổ 2, cho biết vợ chồng ông Toàn sống hiền lành, thuộc hộ nghèo, nên ngoài việc được hưởng các chính sách của nhà nước và sự giúp đỡ, tương trợ của bà con lối xóm, thì tổ dân phố cùng chính quyền địa phương còn ưu tiên hỗ trợ thêm từ các nguồn vận động khác.

“Tuy nhiên, mức hỗ trợ này là có hạn, trong khi hoàn cảnh hiện tại của gia đình ông Toàn hết sức éo le, ngặt nghèo, đặc biệt là bệnh của ông rất cần sự chung tay, chia sẻ của xã hội, nhằm giúp ông và gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó này”, ông Chiêu nói.