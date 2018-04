Bệnh viện E khuyến cáo tình trạng giấy khám sức khỏe giả mạo

“Chúng tôi thường xuyên thực hiện các biện pháp tích cực để tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe như: ban hành quy chế trong hoạt động khám sức khỏe, trong đó, quy định giao cho Khoa Kiểm tra sức khỏe làm đầu mối, chủ trì khám sức khỏe; quy định giao nhiệm vụ cho trưởng khoa quyền ký kết luận và ủy quyền cho phó khoa khi trưởng khoa vắng mặt; chỉ khi có chữ ký của trưởng phó Khoa Kiểm tra sức khỏe mới đóng dấu...", tiến sĩ Chung khẳng định.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó trưởng Công an phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), cho hay Bệnh viện E là cơ sở khám chữa bệnh có uy tín, nên các đối tượng đã tìm cách làm giả giấy khám sức khỏe.

“Cách đây vài năm, Bệnh viện E phối hợp với lực lượng công an triệt phá được đường dây bán giấy khám sức khỏe mang danh Bệnh viện. Ngành công an đã có chuyên đề đảm bảo trật tự, an ninh trong cơ sở y tế. Lực lượng công an phường Nghĩa Tân sẽ tiếp tục phối hợp với Bệnh viện E để ngăn chặn việc mua bán giấy khám sức khỏe”, ông Dũng thông tin.