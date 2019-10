Bị miệt thị vì xấu xí, 9X dùng cách này để thoát khỏi dư luận

Thảo My - cô gái 9X sống tại Vũng Tàu đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Từ đây, cuộc đời của cô hoàn toàn thay đổi đến kinh ngạc, điều mà trước đây chỉ dám nghĩ trong những giấc mơ.

Nhớ lại những ngày tháng tăm tối của đời mình, Thảo My kể: “Mỗi lần đi đâu tôi cũng bị mọi người nhìn chằm chằm vào mặt, rồi chỉ chỏ. Đi học, bạn bè còn chọc ghẹo nói quê ở Bến Tre thất lạc về Vũng Tàu nạo dừa. Khi học xong, tôi xin việc ở đâu người ta cũng từ chối, họ nói thẳng là vì tôi xấu”.

Khi chưa can thiệp phẫu thuật, gương mặt Thảo My bị hô chìa hết về phía trước

Mẹ của Thảo My không ngăn nổi nước mắt khi nghĩ lại hình ảnh xưa cũ của con gái: “Từ năm học lớp 12, My bị bạn bè trêu ghẹo nhiều nên hay buồn phiền. Tôi và ba nó không biết làm cách nào, chỉ biết động viên con cố gắng. Đôi lúc thấy con trốn vào một góc rồi khóc, chúng tôi lại lo sợ con bé lại làm điều gì dại dột ”.

Sau nhiều đắn đo, gia đình Thảo My quyết định viết tâm thư cho gửi về cho chương trình Nhan sắc mới - Khởi đầu mới của Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc . May mắn mỉm cười khi bệnh viện thấy rõ khát vọng của cô gái trẻ, đồng ý hỗ trợ chi phí phẫu thuật hàm hô cho Thảo My.