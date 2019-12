Bí quyết cho mâm cơm tết vừa ngon, vừa sạch chuẩn VietGAP

Ông bà ta có câu “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”, và bao đời nay vẫn luôn đúng. Chỉ khi đảm bảo đủ vệ sinh, bữa cơm mới khiến ta thấy ngon, thấy hài lòng và trọn vẹn thưởng thức. Tuy nhiên, xã hội phát triển kéo theo nhiều nguy cơ về thực phẩm bẩn. Và đặc biệt vào mùa tết, khi nhu cầu tiêu thụ thực phẩm vượt quá cao so với khả năng cung cấp của thị trường, tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm lại càng dễ ở mức báo động. Người tiêu dùng thường rơi vào ma trận hàng hóa và luôn lẫn lộn giữa thực phẩm “sạch” và thực phẩm “bẩn” - thực phẩm không rõ xuất xứ nguồn gốc.

Hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng nguyên liệu chế biến món ăn

Chỉ chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng

Cách nhanh nhất để lựa chọn thực phẩm sạch chính là dựa trên một quy chuẩn chất lượng nào đó. Tại Việt Nam, quy chuẩn chất lượng phổ biến nhất chính là VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices). Đây là "Quy phạm thực hành sản xuất nông nghiệp tốt tại Việt Nam” được ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dành cho từng sản phẩm thuộc nhóm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi. Sản phẩm được dán tem VietGAP chính là các sản phẩm đã đảm bảo đủ 4 nhóm tiêu chí: an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và phúc lợi xã hội. Tất cả đều được giám sát bởi các chuyên gia.

Chẳng hạn đối với thịt heo, để được chứng nhận VietGAP, cơ sở chăn nuôi cần đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt bộ quy chuẩn từ khâu lựa chọn giống, nguồn thức ăn và nước uống, quá trình nuôi dưỡng không dùng hóa chất, đến khâu vận chuyển, chế biến... Do đó, có thể nói heo được chứng nhận VietGAP chính là những chú heo được chăm sóc kỹ lưỡng, đầy đủ dưỡng chất, khỏe mạnh do không ẩn chứa mầm bệnh và hoàn toàn an toàn cho người sử dụng.

Nhưng chọn nguyên liệu sạch thôi là chưa đủ

Để có bữa cơm tết ngon, lựa chọn nguyên liệu sạch thôi thì chỉ mới được 9 điểm. 1 điểm còn lại chính là gia vị cũng phải thật tươi và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với thói quen ăn uống của người Việt là món ăn nào cũng phải đậm đà và đầy hương vị, thì gia vị đóng vai trò vô cùng quan trọng và là điểm nhấn cho bữa cơm của gia đình. Nếu gia vị không tươi, không ngon, “con sâu” này rất dễ làm rầu cả “nồi canh” tết.

Biết rõ nguồn gốc, chất lượng của thực phẩm, đặc biệt là gia vị nêm nếm, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm bữa cơm nhà vừa ngon miệng, vừa sạch sẽ

Gia vị nêm nếm cũng giống như nguyên liệu chế biến, cũng đều có tiêu chuẩn để quyết định chất lượng. Nắm bắt được tâm lý đó, hạt nêm Knorr đã áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc nguyên liệu làm nên hạt nêm bằng cách in dán mã QR lên bao bì sản phẩm của mình. Với công nghệ blockchain tiên tiến đem lại thông tin chính xác và minh bạch, các mã QR này cho phép người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc thịt heo sạch chuẩn trang trại VietGAP được dùng chế biến hạt nêm. Vậy là chỉ cần 30 giây quét mã, các mẹ đã dễ dàng biết được thông tin chi tiết của gói hạt nêm Knorr mình cầm trên tay về địa điểm trang trại sạch đạt chuẩn VietGAP, thời gian xuất chuồng của nguồn heo tuyển lựa cho đến hành trình chế biến nguồn xương, thịt tươi sạch và chi tiết quá trình đóng gói theo tiêu chuẩn châu Âu.

Với thịt heo được chứng nhận VietGAP, các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm về sản phẩm gia vị Knorr mình dùng, không chỉ an toàn mà còn đủ tươi, đủ ngon cho bữa cơm tết thêm trọn vẹn.