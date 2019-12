Biểu diễn âm nhạc mừng Giáng sinh

Vào lúc: 11 - 12 giờ ngày 12.12.2019 tại tầng trệt, quầy thông tin, Bệnh viện Gia An 115. Chương trình diễn ra chỉ trong 1 giờ đồng hồ, do dàn nhạc quốc tế The IHS World Orchestra - dàn nhạc quốc tế độc đáo và phi lợi nhuận biểu diễn. Đây là chương trình nằm trong chuỗi biểu diễn tại hệ thống các trường học, bệnh viện ở Việt Nam do Đại sứ quán Mỹ mời đến Việt Nam kể từ ngày 9.12.2019 đến hết ngày 14.12.2019.

Đây là một món quà thay cho lời chúc an lành mà Ban lãnh đạo Bệnh viện Gia An 115 mong muốn gửi đến với đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân và cán bộ công nhân viên tại Bệnh viện Gia An 115 nói riêng và các anh/chị yêu quý âm nhạc nói chung, cơ hội thưởng thức âm nhạc đẳng cấp quốc tế trong mùa Giáng sinh năm 2019 này.

Xin kính mời anh/chị cùng tham gia chương trình vào lúc 11 - 12 giờ ngày 12.12.2019 tại tầng trệt, quầy thông tin, Bệnh viện Gia An 115 - số 5 Đường số 17A, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM. Thông tin chi tiết tại: http://www.giaan115.com/tin-tuc/chuong-trinh-bieu-dien-am-nhac-mung-giang-sinh

Để tạo thêm sự tương tác với ban nhạc, kính mời anh/chị mang theo một “dấu hiệu” của Giáng sinh khi đến thưởng thức âm nhạc (áo, khăn choàng, băng đô… màu đỏ/trắng/xanh lá cây…).