Cả làng chăm sóc hàng ngàn ngôi mộ vô chủ

Giữ cho người đã khuất yên giấc nghìn thu

Làng An Thiện (xã Tam An, H.Phú Ninh, Quảng Nam) có nhiều ngôi mộ không có tên tuổi, không người thân chăm sóc nằm xen kẽ ở các thửa ruộng, nghĩa địa, giữa vườn nhà dân. Không đành lòng trước tình cảnh này, người dân An Thiện đã tổ chức một cuộc họp, bàn về cách quy tập một số mộ, xây mới những ngôi mộ vô chủ và làm các khu nghĩa địa. Buổi họp được sự đồng thuận, hưởng ứng của mọi người.

Sau cuộc họp, người dân bắt tay vào quy tập những ngôi mộ vô chủ nằm rải rác khắp nơi về một chỗ. Từ năm 2018 đến nay, người dân thôn An Thiện đã xây mới hơn 3.000 phần mộ ở 5 khu nghĩa địa gồm Phù, Dương, Sát, Bông, Doanh với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng cùng hàng ngàn ngày công. Ngoài ra, người dân còn góp tiền của, công sức xây dựng thêm 3 miếu thờ, hương khói cho những người đã khuất.

Ông Bùi Hà (61 tuổi, ở thôn An Thiện) cho biết trong làng có rất nhiều gò đồi bên dưới chôn người chết vì binh đao chiến trận. “Để những ngôi mộ vô chủ được xây mới khang trang như hôm nay, người trong làng ai có công góp công, ai có tiền góp tiền. Ngoài ra, kêu gọi những người đang làm ăn xa quê góp kinh phí”, ông Hà nói.

Theo ông Hà, qua từng năm số mộ vô chủ được quy tập, xây mới ngày càng nhiều lên. Tất cả các phần mộ vô chủ hiện đã được xây mới. Người dân xem những ngôi mộ vô danh này cũng giống như những phần mộ của người thân mình. “Dù không biết người dưới mộ là ai, quê quán, người thân ở đâu, nhưng dân làng chúng tôi đều xem họ như người thân của mình. Chúng tôi nguyện giữ cho họ yên giấc ngủ”, ông Hà bày tỏ.

Đạo lý hướng về nguồn cội, tiên tổ

Ông Bùi Thanh Thọ, Trưởng thôn An Thiện, cho hay hơn 3.000 ngôi mộ vốn hoang lạnh, cỏ dại mọc đầy giờ đã được xây mới bằng xi măng, những người đã khuất đã có những “ngôi nhà mới” tươm tất. Cứ tới 20 tháng chạp hằng năm, người dân trong làng lại tập trung tổ chức chạp mả cho những người đã khuất. Không ai bảo ai, mỗi người một việc. Người thì lo dọn dẹp, người thì lo lễ vật cúng như một sự chia sẻ với những linh hồn không có người thân chăm sóc. Ngoài ra, mùng 1, ngày rằm hằng tháng dân làng cắt cử người ra thắp hương.

Ông Trần Văn Dự, Chủ tịch UBND xã Tam An, cho biết việc người dân An Thiện quy tập những ngôi mộ vô chủ về một chỗ để chăm nom, hương khói đã diễn ra nhiều năm nay.

“Trải qua các thời kỳ lịch sử, vì nhiều lý do mà những phần mộ này không có con cháu chăm lo hương khói. Người dân nơi đây nhận thức được trách nhiệm chăm lo, tu sửa những phần mộ vô chủ đó chính là đạo lý hướng về nguồn cội, tiên tổ của mỗi người”, ông Dự nói.