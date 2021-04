Cà Mau phấn đấu là điểm sáng về BHXH tự nguyện

Nhằm góp phần giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, đảm bảo thu nhập, chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống cho người tham gia.

Tăng trưởng vượt bậc

Trong 5 năm thực hiện bảo hi63m xã hội (BHXH) tự nguyện theo luật BHXH sửa đổi năm 2014, BHXH tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ngày càng mở rộng, từ 1.151 người năm 2015 lên 21.962 người năm 2020 (tăng hơn 19 lần). Đặc biệt, từ năm 2018, Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH được ban hành cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước từ 10% đến 30% mức đóng tùy từng đối tượng, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng lên rõ rệt. Cụ thể, năm 2018 tăng 57% so với năm 2017, năm 2019 tăng 354% so với năm 2018. Năm 2020, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 248% so với năm 2019, chiếm 3,17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mới cao hơn tổng số người tham gia BHXH tự nguyện của cả 5 năm trước cộng lại.

“Kết quả trên cho thấy chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đã đi vào cuộc sống; công tác truyền thông phát huy hiệu quả, làm thay đổi nhận thức người dân; việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH tự nguyện ngày càng thuận tiện, tạo được niềm tin trong nhân dân”, ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau, nhận định.

Tuy nhiên, cũng theo ông Kiên, việc phát triển BHXH tự nguyện trong năm vừa qua vẫn còn một số khó khăn do đối tượng tham gia chủ yếu là người lao động (NLĐ) ở khu vực phi chính thức, không có quan hệ lao động, thu nhập không ổn định ảnh hưởng lớn đến tính bền vững và mở rộng số lượng người tham gia; một bộ phận nhân dân chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách BHXH tự nguyện. Ngoài ra, vẫn còn một số nơi các ngành, các cấp chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau Trịnh Trung Kiên trao Giấy khen cho nhân viên đại lý thu Minh Giám

Triển khai thực hiện đồng bộ 5 giải pháp

Để phấn đấu năm 2021 Cà Mau có từ 35.500 người trở lên tham gia BHXH tự nguyện, đạt 5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (cao hơn 4% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 28) và đến năm 2025 là 116.500 người, đạt 16% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (cao hơn 13,5% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 28), cần triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời một số giải pháp.

Một là, tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm đến cấp xã và ấp khóm; đồng thời có chính sách hỗ trợ, khuyến khích mở rộng người tham gia BHXH tự nguyện.

Hai là, triển khai quyết liệt các giải pháp truyền thông như: nâng cao chất lượng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng truyền thông online, truyền thông đa phương tiện. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” vào các khung thời gian thích hợp, kể cả các ngày thứ 7, chủ nhật; tập trung “Đối thoại, tư vấn trực tiếp” về chính sách BHXH tự nguyện tại khu dân cư và BHXH bắt buộc, BHTN tại doanh nghiệp; tuyên truyền thông qua hình thức ra quân, diễu hành…Nhóm đối tượng cần tập trung tuyền thông, gồm: NLĐ tự do trên địa bàn dân cư, các hộ tiểu thương; NLĐ làm việc hưởng lương theo ngày, theo sản phẩm trong các doanh nghiệp; xã viên hợp tác xã, tổ hợp tác; NLĐ trong các làng nghề; NLĐ đã tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian đóng, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; cán bộ không chuyên trách ấp khóm; các nghiệp đoàn xe ôm, taxi….; Cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chủ các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiêp. Tổ chức đào tạo kỹ năng truyền thông cho viên chức cơ quan BHXH, cán bộ LĐ- TB- XH, các tổ chức đoàn thể, cán bộ chủ chốt xã, phường (nhất là trưởng ấp, bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể ấp, khóm, cán bộ dân số - trẻ em, cộng tác viên tư vấn LĐ-TB-XH...); tổ chức các hội thảo, tập huấn chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng truyền thông.

Ba là, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng của đại lý và nhân viên đại lý; Mở rộng đại lý thu BHXH, BHYT với các tổ chức Hội, Đoàn thể còn lại, các tổ chức kinh tế; các đơn vị sự nghiệp đáp ứng các điều kiện; Đào tạo mới, nâng cao số lượng và chất lượng nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT đối với đại lý thu thuộc hệ thống bưu điện; thuộc UBND các xã, phường, thị trấn, đảm bảo mỗi ấp/khóm; giao chỉ tiêu mở rộng nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện cho cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở đảm bảo có nhiều đại lý thu hoạt động trên địa bàn xã, phường; mỗi ấp, khóm từ 3 nhân viên đại lý trở lên hoạt động hiệu quả; Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đối với cán bộ ấp/ khóm, hội viên, công tác viên ấp/ khóm… hướng tới trở thành nhân viên đại lý thu, cộng tác viên tuyên truyền về BHXH, BHYT ở cơ sở, bởi hơn ai hết, họ hiểu rõ địa bàn, điều kiện cuộc sống, nếp nghĩ của người dân nên sẽ có cách tuyên truyền, hướng dẫn phù hợp, hiệu quả đối với từng đối tượng.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tăng cường các giải pháp duy trì tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp huyện và cơ sở; các chỉ tiêu BHXH, BHYT được cụ thể hóa thành chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; phối hợp chặt chẽ với UBND cấp xã triển khai tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT lồng ghép trong các đợt sinh hoạt pháp luật tại các xã, phường đến các ấp, khóm để vừa hạn chế được chi phí, vừa thu hút được đông đảo người dân tham gia.

Năm là, cùng với công tác phát triển đối tượng, chú trọng thực hiện tốt các giải pháp về cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hoàn thiện quản lý dữ liệu người tham gia, mở rộng giao dịch điện tử với tất cả các đại lý; đảm bảo mọi người tham gia BHXH tự nguyện đều được cài đặt VssID- BHXH số để phục vụ kịp thời nhanh chóng đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH và biểu dương khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền phát triển đối tượng.

Ông Trịnh Trung Kiên chia sẻ: “BHXH tỉnh Cà Mau sẽ phát huy kết quả đạt được của năm 2020, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHXH, giao chỉ tiêu cụ thể tới từng huyện, xã, ấp… Phấn đấu là điểm sáng của cả nước về triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, đảm bảo thu nhập, ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động cho đối tượng tham gia”.