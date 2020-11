Cảm phục anh công an chạy bộ 2 km đưa thuyền đi cứu bệnh nhân

Tình huống cấp bách

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cán bộ công an ở Hà Tĩnh chạy bộ phía sau xe máy giữ thăng bằng cho chiếc thuyền để kịp thời đến nhà một bệnh nhân đang cần đi cấp cứu khi lũ bao vây, cô lập . Anh công an được cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi ấy là thượng úy Phạm Duy Triết, Phó trưởng công an xã Thạch Đài (H.Thạch Hà).