Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân biển Tây Nam

Các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã xuống tận tàu ngư dân trao tặng hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc cùng hàng chục tủ thuốc cho ngư dân với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng. Những lá cờ đỏ sao vàng được treo lên, với mong muốn mỗi lá cờ gắn lên con tàu là cột mốc chủ quyền trong hành trình khai thác trên biển. Trao cho ngư dân những tờ rơi có in đầy đủ thông tin về quy định đánh bắt hải sản và số đài canh “đường dây nóng”, thượng tá Lê Văn Tú, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh biển 4, nhắn gửi: “Khi bà con có vấn đề gì về quá trình đánh bắt, phương tiện trục trặc cần cứu hộ, cứu nạn hay bị ốm đau cần hỗ trợ khẩn cấp, cứ thông tin đến các đài canh, chúng tôi sẽ có mặt. Bà con cứ yên tâm rằng anh em cảnh sát biển và biên phòng luôn đồng hành với bà con”.

Vùng Cảnh sát biển 4 đồng hành với ngư dân biển Tây Nam

Theo thượng tá Tú, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là chương trình được tổ chức thường kỳ ở các địa bàn ven biển mà lực lượng Vùng Cảnh sát biển 4 đóng quân, trong đó có H.An Minh. Đây là huyện có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển và là một trong những địa phương có số lượng tàu cá lớn nhất tỉnh Kiên Giang. Cũng tại An Minh, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tuyên truyền luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; cấp phát tờ rơi, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn khi lao động trên biển cho ngư dân để các tàu cá an tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế. “Thực sự qua chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, lúc đi biển có gặp bất cứ trở ngại khó khăn nào, chúng tôi cũng thấy yên tâm hơn”, ông Trương Đình Vũ, ngư dân H.An Minh, tỉnh Kiên Giang nói.